От бесплатного до 30 гривен: где в Украине самый дорогой и самый дешевый транспорт

В 2026 году стоимость проезда в общественном транспорте в Украине существенно отличается в зависимости от города, вида транспорта и способа оплаты. Во многих городах весной пересмотрели тарифы из-за подорожания топлива, запчастей и обслуживания транспорта.

РБК-Украина собрало актуальные тарифы на проезд в крупных городах Украины и узнало, где пассажиры платят больше всего.

Главное: Максимальный тариф: Самая высокая цена зафиксирована во Львове, где с 16 мая за проезд наличными придется выложить 30 гривен.

Самая высокая цена зафиксирована во Львове, где с 16 мая за проезд наличными придется выложить 30 гривен. Весенняя волна повышения: В течение весны цены выросли в Запорожье, Черкассах, Луцке и Днепре.

В течение весны цены выросли в Запорожье, Черкассах, Луцке и Днепре. Столичные расценки: Киев пока имеет одни из самых дешевых тарифов среди крупных городов.

Киев пока имеет одни из самых дешевых тарифов среди крупных городов. Бесплатный проезд: Харьков продолжает удерживать статус единственного крупного города, где проезд во всем общественном транспорте остается полностью бесплатным для пассажиров.

Харьков продолжает удерживать статус единственного крупного города, где проезд во всем общественном транспорте остается полностью бесплатным для пассажиров. Минимальная стоимость: Среди городов с платным проездом самые низкие цены действуют в Херсоне и Сумах - всего 6 гривен за поездку в троллейбусе.

Среди городов с платным проездом самые низкие цены действуют в Херсоне и Сумах - всего 6 гривен за поездку в троллейбусе. Электронный стимул: В большинстве областных центров действует дифференцированный тариф - безналичная оплата и е-билеты позволяют экономить от 3 до 7 гривен на каждой поездке.

В большинстве областных центров действует дифференцированный тариф - безналичная оплата и е-билеты позволяют экономить от 3 до 7 гривен на каждой поездке. Обоснование изменений: Перевозчики и мэрии объясняют пересмотр тарифов ростом стоимости топлива, электричества и запчастей, а также острым дефицитом водителей.

Где самый дорогой проезд

Одним из самых дорогих городов по стоимости проезда стал Львов. С 16 мая 2026 года здесь действуют новые тарифы:

30 гривен при оплате наличными;

26 гривен банковской карточкой;

23 гривен через "ЛеоКарт" или приложение;

11,5 гривен для студентов со льготной карточкой.

Повышение объяснили подорожанием топлива и расходами на перевозку.

В Запорожье также недавно выросли тарифы. С 16 мая:

маршрутки стоят 25 гривен;

коммунальный транспорт - 20 гривен при оплате наличными;

15 гривен - при безналичной оплате.

В Черкассах проезд в маршрутках в мае подняли до 25 гривен, а стоимость поездки в троллейбусах планируют увеличить до 20 гривен.

В Ивано-Франковске тариф зависит от способа оплаты:

15 гривен - транспортной карточкой "Галка";

20 гривен - банковской карточкой;

25 гривен - наличными.

В Виннице сейчас в большинстве маршруток проезд стоит 15 гривен, а на пригородных маршрутах - 18 гривен. В то же время в апреле 2026 года горсовет опубликовал проект новых тарифов:

25 гривен - базовый тариф;

30 гривен - маршруты до Щеток и Писаревки;

35 гривен - маршрут до Гавришовки.

В Ужгороде после апрельского повышения:

20 гривен стоит безналичная оплата;

23 гривен - наличная.

Какие тарифы действуют в Киеве и других крупных городах

В Киеве стоимость проезда остается одной из самых низких среди крупных городов:

метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер - 8 гривен;

городская электричка - 14,99 гривен.

При покупке большого количества поездок через транспортную карту одна поездка может стоить от 6,5 гривен.

В Одессе:

трамвай и троллейбус - 15 гривен;

маршрутки - 20 гривен.

В Днепре после майского пересмотра тарифов:

автобусы - 23 гривен;

трамваи и троллейбусы - 25 гривен;

метро - 10 гривен.

В Харькове общественный транспорт для пассажиров остается бесплатным - такое решение городские власти сохраняют с начала полномасштабной войны.

Где проезд самый дешевый

Одни из самых низких тарифов сейчас в Херсоне:

троллейбус - 6 гривен;

маршрутки - 8 гривен.

В Сумах:

троллейбус - 6 гривен;

маршрутки - 15 гривен.

В Кропивницком:

троллейбус - 8 гривен;

коммунальный автобус - 10 гривен;

маршрутки - 15 гривен.

В Хмельницком:

троллейбус - 9 гривен;

автобус - 15 гривен.

В Полтаве:

маршрутки - 15 гривен;

троллейбусы - 10 гривен;

9 гривен - при оплате е-билетом.

Где тариф зависит от способа оплаты

Во многих городах пассажиров стимулируют переходить на безналичную оплату.

Например, в Житомире:

12 гривен стоит проезд в электротранспорте транспортной карточкой;

14 гривен - банковской карточкой;

20 гривен - наличными в автобусах.

В Тернополе:

15 гривен - с "Социальной картой тернополянина";

17 гривен - неперсонифицированным е-билетом;

20 гривен - банковской карточкой или наличными.

В Черновцах с 20 апреля:

автобусы - 20 гривен;

троллейбусы - 16 гривен;

для школьников в автобусах - 10 гривен в учебный период.

В Ровно:

автобусы и маршрутки - 18 гривен;

троллейбусы - 12-14 гривен в зависимости от способа оплаты;

для школьников и студентов - 7 гривен.

Как менялись тарифы

В большинстве городов пересмотр тарифов происходил в течение последнего года. Перевозчики и местные власти объясняют это подорожанием топлива, ростом цен на ремонт и запчасти, дефицитом водителей, повышением зарплат, а также увеличением расходов на электроэнергию и обслуживание транспорта.

Например, в Луцке стоимость проезда в маршрутках в мае выросла с 18 до 24 гривен. В Николаеве тариф зависит даже от расстояния маршрута:

18 гривен - до 10 км;

20 гривен - более 10 км;

в отдельные районы - 25-30 гривен.

В Чернигове стоимость проезда в автобусах составляет от 12 до 17 гривен в зависимости от формы оплаты.

В то же время часть городов пока удерживает тарифы без изменений, пытаясь сохранить доступность общественного транспорта для населения в условиях войны и сложной экономической ситуации.