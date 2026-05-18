От бесплатного до 30 гривен: где в Украине самый дорогой и самый дешевый транспорт
В 2026 году стоимость проезда в общественном транспорте в Украине существенно отличается в зависимости от города, вида транспорта и способа оплаты. Во многих городах весной пересмотрели тарифы из-за подорожания топлива, запчастей и обслуживания транспорта.
РБК-Украина собрало актуальные тарифы на проезд в крупных городах Украины и узнало, где пассажиры платят больше всего.
Главное:
- Максимальный тариф: Самая высокая цена зафиксирована во Львове, где с 16 мая за проезд наличными придется выложить 30 гривен.
- Весенняя волна повышения: В течение весны цены выросли в Запорожье, Черкассах, Луцке и Днепре.
- Столичные расценки: Киев пока имеет одни из самых дешевых тарифов среди крупных городов.
- Бесплатный проезд: Харьков продолжает удерживать статус единственного крупного города, где проезд во всем общественном транспорте остается полностью бесплатным для пассажиров.
- Минимальная стоимость: Среди городов с платным проездом самые низкие цены действуют в Херсоне и Сумах - всего 6 гривен за поездку в троллейбусе.
- Электронный стимул: В большинстве областных центров действует дифференцированный тариф - безналичная оплата и е-билеты позволяют экономить от 3 до 7 гривен на каждой поездке.
- Обоснование изменений: Перевозчики и мэрии объясняют пересмотр тарифов ростом стоимости топлива, электричества и запчастей, а также острым дефицитом водителей.
Где самый дорогой проезд
Одним из самых дорогих городов по стоимости проезда стал Львов. С 16 мая 2026 года здесь действуют новые тарифы:
- 30 гривен при оплате наличными;
- 26 гривен банковской карточкой;
- 23 гривен через "ЛеоКарт" или приложение;
- 11,5 гривен для студентов со льготной карточкой.
Повышение объяснили подорожанием топлива и расходами на перевозку.
В Запорожье также недавно выросли тарифы. С 16 мая:
- маршрутки стоят 25 гривен;
- коммунальный транспорт - 20 гривен при оплате наличными;
- 15 гривен - при безналичной оплате.
В Черкассах проезд в маршрутках в мае подняли до 25 гривен, а стоимость поездки в троллейбусах планируют увеличить до 20 гривен.
В Ивано-Франковске тариф зависит от способа оплаты:
- 15 гривен - транспортной карточкой "Галка";
- 20 гривен - банковской карточкой;
- 25 гривен - наличными.
В Виннице сейчас в большинстве маршруток проезд стоит 15 гривен, а на пригородных маршрутах - 18 гривен. В то же время в апреле 2026 года горсовет опубликовал проект новых тарифов:
- 25 гривен - базовый тариф;
- 30 гривен - маршруты до Щеток и Писаревки;
- 35 гривен - маршрут до Гавришовки.
В Ужгороде после апрельского повышения:
- 20 гривен стоит безналичная оплата;
- 23 гривен - наличная.
Какие тарифы действуют в Киеве и других крупных городах
В Киеве стоимость проезда остается одной из самых низких среди крупных городов:
- метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер - 8 гривен;
- городская электричка - 14,99 гривен.
При покупке большого количества поездок через транспортную карту одна поездка может стоить от 6,5 гривен.
В Одессе:
- трамвай и троллейбус - 15 гривен;
- маршрутки - 20 гривен.
В Днепре после майского пересмотра тарифов:
- автобусы - 23 гривен;
- трамваи и троллейбусы - 25 гривен;
- метро - 10 гривен.
В Харькове общественный транспорт для пассажиров остается бесплатным - такое решение городские власти сохраняют с начала полномасштабной войны.
Где проезд самый дешевый
Одни из самых низких тарифов сейчас в Херсоне:
- троллейбус - 6 гривен;
- маршрутки - 8 гривен.
В Сумах:
- троллейбус - 6 гривен;
- маршрутки - 15 гривен.
В Кропивницком:
- троллейбус - 8 гривен;
- коммунальный автобус - 10 гривен;
- маршрутки - 15 гривен.
В Хмельницком:
- троллейбус - 9 гривен;
- автобус - 15 гривен.
В Полтаве:
- маршрутки - 15 гривен;
- троллейбусы - 10 гривен;
- 9 гривен - при оплате е-билетом.
Где тариф зависит от способа оплаты
Во многих городах пассажиров стимулируют переходить на безналичную оплату.
Например, в Житомире:
- 12 гривен стоит проезд в электротранспорте транспортной карточкой;
- 14 гривен - банковской карточкой;
- 20 гривен - наличными в автобусах.
В Тернополе:
- 15 гривен - с "Социальной картой тернополянина";
- 17 гривен - неперсонифицированным е-билетом;
- 20 гривен - банковской карточкой или наличными.
В Черновцах с 20 апреля:
- автобусы - 20 гривен;
- троллейбусы - 16 гривен;
- для школьников в автобусах - 10 гривен в учебный период.
В Ровно:
- автобусы и маршрутки - 18 гривен;
- троллейбусы - 12-14 гривен в зависимости от способа оплаты;
- для школьников и студентов - 7 гривен.
Как менялись тарифы
В большинстве городов пересмотр тарифов происходил в течение последнего года. Перевозчики и местные власти объясняют это подорожанием топлива, ростом цен на ремонт и запчасти, дефицитом водителей, повышением зарплат, а также увеличением расходов на электроэнергию и обслуживание транспорта.
Например, в Луцке стоимость проезда в маршрутках в мае выросла с 18 до 24 гривен. В Николаеве тариф зависит даже от расстояния маршрута:
- 18 гривен - до 10 км;
- 20 гривен - более 10 км;
- в отдельные районы - 25-30 гривен.
В Чернигове стоимость проезда в автобусах составляет от 12 до 17 гривен в зависимости от формы оплаты.
В то же время часть городов пока удерживает тарифы без изменений, пытаясь сохранить доступность общественного транспорта для населения в условиях войны и сложной экономической ситуации.
Напомним, в Киеве планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 30 гривен за разовую поездку. В КГГА объясняют это ростом расходов транспортных предприятий и предлагают систему скидок для владельцев транспортных карт, новые проездные и пересадочный билет.
Отметим, в столице тарифы в этом году уже пересматривали - 14 марта городские власти повышали стоимость проезда.