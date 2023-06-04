Від армії не втекти. Росіян хочуть ставити на облік без явки у військкомат

За задумом Міноборони РФ, процедура може відбуватися без особистої явки росіян, на підставі відомостей, які містяться в державному інформаційному ресурсі та інших інформаційних системах.

При цьому медогляд, внесення змін даних та інші перевірки хочуть проводити під час явки чоловіків до військкомату.

Повістки росіянам збираються розсилати онлайн через портал державних послуг та вручати особисто. Це також стосується повідомлень про поставлення на облік у військкоматі.

Від армії не втекти

У Росії на тлі програшів на фронті в Україні взялися реформувати армію. Зокрема, росіянам тепер будуть розсилати повістки онлайн. У квітні цього року російський диктатор Путін нещодавно підписав закон про електронні повістки в Росії. Також цей закон забороняє росіянам залишати РФ після вручення повістки.

Крім того, за даними російські ЗМІ, у Росії хочуть до осіннього призову створити реєстр військовозобов'язаних, а на проект виділили мільйони рублів

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