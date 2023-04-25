В "Дії" з'явилась можливість скасувати шеринг авто: як нею користуватись

Завдяки "Дії" українці пошерили авто вже більше ніж 132 тисячі разів. Відтепер в застосунку з'явився новий сервіс - скасування шерингу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова.

"Якщо ви раніше поділилися техпаспортом у "Дії", можете скасувати шеринг. Без черг, паперів та довгих очікувань. Послуга доступна як для власника авто, так і для належного користувача", - пише Федоров.

Як власникам авто скасувати шеринг:

відкрити "Дію" та натиснути на "Послуги";

обрати "Шеринг авто";

натиснути "Скасувати шеринг"

Як незалежним користувачам скасувати шеринг авто:

відкрити "Дію";

перейти до "Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу";

обрати "Відмовитись від користування авто"

пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

"Ми передамо запит на перевірку до сервісного центру МВС, ви отримаєте сповіщення із результатом - і техпаспорт зникне з Дії належного користувача", - пише пресслужба.