От армии не уйти. Россиян хотят ставить на учет без явки в военкомат

По замыслу Минобороны РФ, процедура может происходить без личной явки россиян, на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе и других информационных системах.

При этом медосмотр, внесение изменений данных и другие проверки хотят проводить во время явки мужчин в военкомат.

Повестки россиянам собираются рассылать онлайн через портал государственных услуг и вручать лично. Это также касается сообщений о поставлении на учет в военкомате.

От армии не уйти

В России на фоне проигрышей на фронте в Украине принялись реформировать армию. В частности, россиянам теперь будут рассылать повестки онлайн. В апреле этого года российский диктатор Путин недавно подписал закон об электронных повестках в России. Также этот закон запрещает россиянам покидать РФ после вручения повестки.

Кроме того, по данным российских СМИ, в России хотят к осеннему призыву создать реестр военнообязанных, а на проект выделили миллионы рублей

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