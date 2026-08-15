Від Apollo до James Webb: 15 місій NASA, які змінили світ

Перші кроки у космосі та освоєння Місяця

Масштабні програми NASA були зосереджені на доведенні спроможності людини жити і працювати в умовах невагомості. Серед них

Project Mercury (1958-1963) - перша американська програма пілотованих польотів, яка довела можливість перебування людини на орбіті.

У 1961 році Алан Шепард став першим американцем у космосі, а Джон Гленн через рік здійснив перший орбітальний політ.

Project Gemini (1961-1966) - технологічний місток до місячної програми. Під час місії науковці відпрацювали маневрування на орбіті, стикування апаратів, тривалі польоти та виходи у відкритий космос.

Apollo 11 (1969) - історична місія, під час якої Ніл Армстронг та Базз Олдрін уперше в історії ступили на поверхню Місяця.

Skylab (1973-1979) - перша американська орбітальна станція, яка підтвердила можливість тривалого проживання й роботи астронавтів у космосі та створила підґрунтя для будівництва МКС;

Artemis I (2022) - випробувальний безпілотний політ корабля Orion та ракети SLS навколо Місяця, який ознаменував початок нової ери повернення людини на супутник Землі та майбутніх підготовок до польоту на Марс.

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Дослідження Марса та Сонячної системи

Автоматичні станції та ровери NASA відкрили деталі будови інших планет та їхніх супутників. Ключові місії цього напрямку

Viking 1 (1975-1982) - перший апарат, який успішно приземлився на поверхню Марса, зробив перші світлини ґрунту та провів перші біологічні тести.

Voyager 1 та Voyager 2 (1977-наш час) - зонди, які надали детальні знімки Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна. Наразі Voyager 1 є першим створеним людиною об'єктом, який вийшов у міжзоряний простір;

Mars Pathfinder (1997) - місія, яка доправила на Марс перший в історії ровер Sojourner і довела ефективність відносно недорогих роботизованих досліджень Червоної планети.

Cassini-Huygens (1997-2017) - станція, яка детально дослідила Сатурн та його супутники, виявивши водяні гейзери на Енцеладі та метанові озера на Титані.

Spirit та Opportunity (2003-2019) - марсоходи-близнюки, які зібрали докази того, що в минулому на Марсі існувала рідка вода.

Цікаво,що марсохід Opportunity пропрацював майже 15 років замість запланованих 90 днів.

Curiosity (2011-наш час) - мобільна лабораторія, яка підтвердила, що на Марсі існували водойми, які колись підтримували життя на Червоній планеті.

Perseverance та Ingenuity (2020-наш час) - марсохід, який шукає сліди стародавнього життя на Червоній планеті та збирає зразки ґрунту для відправки на Землю, а також перший гелікоптер, який здійснив керований політ в атмосфері іншої планети.

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Багаторазові кораблі та дослідження глибокого космосу

Астрономічні спостереження та розвиток транспортних систем вивели вивчення Всесвіту на новий рівень. Це програми, які зробили вагомий внесок у розвиток космічної галузі:

Space Shuttle Program (1981-2011) - програма багаторазових космічних кораблів, які здійснили 135 місій, забезпечивши виведення на орбіту супутників, будівництво МКС та обслуговування телескопів.

Hubble Space Telescope (1990-наш час) - культовий орбітальний телескоп, спостереження якого допомогли уточнити вік Всесвіту, підтвердити існування чорних дір та відкрити тисячі нових галактик.

James Webb Space Telescope (2021-наш час) - найпотужніший інфрачервоний телескоп, який досліджує найперші галактики після Великого вибуху та аналізує атмосфери екзопланет.