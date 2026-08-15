Від Apollo до James Webb: 15 місій NASA, які змінили світ

З моменту свого заснування у 1958 році Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) запустило сотні дослідницьких програм.
РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering розповідає про місії, що змінили науку, інженерію та історію людства.
Масштабні програми NASA були зосереджені на доведенні спроможності людини жити і працювати в умовах невагомості. Серед них
Project Mercury (1958-1963) - перша американська програма пілотованих польотів, яка довела можливість перебування людини на орбіті.
У 1961 році Алан Шепард став першим американцем у космосі, а Джон Гленн через рік здійснив перший орбітальний політ.
Project Gemini (1961-1966) - технологічний місток до місячної програми. Під час місії науковці відпрацювали маневрування на орбіті, стикування апаратів, тривалі польоти та виходи у відкритий космос.
Apollo 11 (1969) - історична місія, під час якої Ніл Армстронг та Базз Олдрін уперше в історії ступили на поверхню Місяця.
Skylab (1973-1979) - перша американська орбітальна станція, яка підтвердила можливість тривалого проживання й роботи астронавтів у космосі та створила підґрунтя для будівництва МКС;
Artemis I (2022) - випробувальний безпілотний політ корабля Orion та ракети SLS навколо Місяця, який ознаменував початок нової ери повернення людини на супутник Землі та майбутніх підготовок до польоту на Марс.
Автоматичні станції та ровери NASA відкрили деталі будови інших планет та їхніх супутників. Ключові місії цього напрямку
Viking 1 (1975-1982) - перший апарат, який успішно приземлився на поверхню Марса, зробив перші світлини ґрунту та провів перші біологічні тести.
Voyager 1 та Voyager 2 (1977-наш час) - зонди, які надали детальні знімки Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна. Наразі Voyager 1 є першим створеним людиною об'єктом, який вийшов у міжзоряний простір;
Mars Pathfinder (1997) - місія, яка доправила на Марс перший в історії ровер Sojourner і довела ефективність відносно недорогих роботизованих досліджень Червоної планети.
Cassini-Huygens (1997-2017) - станція, яка детально дослідила Сатурн та його супутники, виявивши водяні гейзери на Енцеладі та метанові озера на Титані.
Spirit та Opportunity (2003-2019) - марсоходи-близнюки, які зібрали докази того, що в минулому на Марсі існувала рідка вода.
Цікаво,що марсохід Opportunity пропрацював майже 15 років замість запланованих 90 днів.
Curiosity (2011-наш час) - мобільна лабораторія, яка підтвердила, що на Марсі існували водойми, які колись підтримували життя на Червоній планеті.
Perseverance та Ingenuity (2020-наш час) - марсохід, який шукає сліди стародавнього життя на Червоній планеті та збирає зразки ґрунту для відправки на Землю, а також перший гелікоптер, який здійснив керований політ в атмосфері іншої планети.
Астрономічні спостереження та розвиток транспортних систем вивели вивчення Всесвіту на новий рівень. Це програми, які зробили вагомий внесок у розвиток космічної галузі:
Space Shuttle Program (1981-2011) - програма багаторазових космічних кораблів, які здійснили 135 місій, забезпечивши виведення на орбіту супутників, будівництво МКС та обслуговування телескопів.
Hubble Space Telescope (1990-наш час) - культовий орбітальний телескоп, спостереження якого допомогли уточнити вік Всесвіту, підтвердити існування чорних дір та відкрити тисячі нових галактик.
James Webb Space Telescope (2021-наш час) - найпотужніший інфрачервоний телескоп, який досліджує найперші галактики після Великого вибуху та аналізує атмосфери екзопланет.