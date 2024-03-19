Від 700 євро. Які професії з найменшими зарплатами у Польщі

Середня зарплата на підприємствах Польщі у другій половині 2023 року становила 7380 злотих (1 злотий – 9,8 грн). Найбільшу оплату отримували працівники у Кракові – 9648 злотих. Середня зарплата у Варшаві, Гданську, Катовіце та Вроцлаві перевищувала 8 тисяч злотих. Найнижча середня зарплата була в місті Кельце – 6097 злотих.

Але низка галузей мають оплату праці значно нижчу від середньої. Згідно з даними Національного дослідження зарплат, найменш оплачувані сектори: наука і освіта, культура і мистецтво та сфера послуг.

За останніми даними польського Головного статистичного управління, найнижчі середні зарплати у працівників у таких 10 галузях:

няні та помічники вчителів (3450,85 злотих до відрахувань),

працівники служби охорони (3409,20 злотих);

кухонні працівники (3366,05 злотих);

оператори машин для виробництва текстильних, хутряних та шкіряних виробів (3352,73 злотих);

працівники автомийки (3347,43 злотих);

робітники лісового господарства (3257,79 злотих);

прибиральники (3242,51 злотих);

помічники кухарів (3211,27 злотих;

офіціанти та бармени (3067,74 злотих);

перукарі та косметологи (3016,06 злотих).

До слова, із січня відбулося зростання мінімальної зарплати, яке найбільше вплинуло на оплату праці некваліфікованих працівників. Після відрахувань співробітники мають отримувати мінімум 3222 злотих (745 євро). До відрахувань – 4242 злотих (981 євро).