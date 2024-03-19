Від 700 євро. Які професії з найменшими зарплатами у Польщі

Українці у Польщі без знання мови та кваліфікації зазвичай можуть влаштуватися на роботу із мінімальною зарплатою. Із січня 2024 року мінімалка у цій країні складає 4242 злотих до відрахувань.
Які професії найменше оплачувані в Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на inpoland.net.pl.
Середня зарплата на підприємствах Польщі у другій половині 2023 року становила 7380 злотих (1 злотий – 9,8 грн). Найбільшу оплату отримували працівники у Кракові – 9648 злотих. Середня зарплата у Варшаві, Гданську, Катовіце та Вроцлаві перевищувала 8 тисяч злотих. Найнижча середня зарплата була в місті Кельце – 6097 злотих.
Але низка галузей мають оплату праці значно нижчу від середньої. Згідно з даними Національного дослідження зарплат, найменш оплачувані сектори: наука і освіта, культура і мистецтво та сфера послуг.
За останніми даними польського Головного статистичного управління, найнижчі середні зарплати у працівників у таких 10 галузях:
До слова, із січня відбулося зростання мінімальної зарплати, яке найбільше вплинуло на оплату праці некваліфікованих працівників. Після відрахувань співробітники мають отримувати мінімум 3222 злотих (745 євро). До відрахувань – 4242 злотих (981 євро).
Нагадаємо, ми писали, скільки заробляють українські біженці у Польщі. У 2023 році багато українських працівників задекларували заробіток менше 3000 злотих.
Також ми розповідали, що у Польщі шукають працівників 45 професій. Деякі з вакансій підходять українкам.
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