От 700 евро. Какие профессии с наименьшими зарплатами в Польше

Средняя зарплата на предприятиях Польши во второй половине 2023 года составляла 7380 злотых (1 злотый – 9,8 грн). Наибольшую оплату получали работники в Кракове – 9648 злотых. Средняя зарплата в Варшаве, Гданьске, Катовице и Вроцлаве превышала 8000 злотых. Самая низкая средняя зарплата была в городе Кельце – 6097 злотых.

Но ряд отраслей имеют оплату труда значительно ниже средней. Согласно данным Национального исследования зарплат, наименее оплачиваемые секторы: наука и образование, культура и искусство и сфера услуг.

По последним данным польского Главного статистического управления, самые низкие средние зарплаты у работников в таких 10 отраслях:

няни и помощники учителей (3450,85 злотых до отчислений),

работники службы охраны (3409,20 злотых);

кухонные работники (3366,05 злотых);

операторы машин для производства текстильных, меховых и кожаных изделий (3352,73 злотых);

работники автомойки (3347,43 злотых);

рабочие лесного хозяйства (3257,79 злотых);

уборщики (3242,51 злотых);

помощники поваров (3211,27 злотых);

официанты и бармены (3067,74 злотых);

парикмахеры и косметологи (3016,06 злотых).

К слову, с января произошло повышение минимальной зарплаты, которое больше всего повлияло на оплату труда неквалифицированных работников. После отчислений сотрудники должны получать минимум 3222 злотых (745 евро). До отчислений – 4242 злотых (981 евро).