От 700 евро. Какие профессии с наименьшими зарплатами в Польше

Украинцы в Польше без знания языка и квалификации могут устроиться на работу с минимальной зарплатой. С января 2024 года минималка в этой стране составляет 4242 злотых до отчислений.
Какие профессии наименее оплачиваемые в Польше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на inpoland.net.pl.
Средняя зарплата на предприятиях Польши во второй половине 2023 года составляла 7380 злотых (1 злотый – 9,8 грн). Наибольшую оплату получали работники в Кракове – 9648 злотых. Средняя зарплата в Варшаве, Гданьске, Катовице и Вроцлаве превышала 8000 злотых. Самая низкая средняя зарплата была в городе Кельце – 6097 злотых.
Но ряд отраслей имеют оплату труда значительно ниже средней. Согласно данным Национального исследования зарплат, наименее оплачиваемые секторы: наука и образование, культура и искусство и сфера услуг.
По последним данным польского Главного статистического управления, самые низкие средние зарплаты у работников в таких 10 отраслях:
К слову, с января произошло повышение минимальной зарплаты, которое больше всего повлияло на оплату труда неквалифицированных работников. После отчислений сотрудники должны получать минимум 3222 злотых (745 евро). До отчислений – 4242 злотых (981 евро).
Напомним, мы писали, сколько зарабатывают украинские беженцы в Польше. В 2023 году многие украинские работники задекларировали заработок менее 3000 злотых.
Также мы рассказывали, что в Польше ищут работников 45 профессий. Некоторые из вакансий подходят украинкам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.