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От 700 евро. Какие профессии с наименьшими зарплатами в Польше

Фото: Работа в парикмахерской (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы в Польше без знания языка и квалификации могут устроиться на работу с минимальной зарплатой. С января 2024 года минималка в этой стране составляет 4242 злотых до отчислений.

Какие профессии наименее оплачиваемые в Польше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на inpoland.net.pl.

Средняя зарплата на предприятиях Польши во второй половине 2023 года составляла 7380 злотых (1 злотый – 9,8 грн). Наибольшую оплату получали работники в Кракове – 9648 злотых. Средняя зарплата в Варшаве, Гданьске, Катовице и Вроцлаве превышала 8000 злотых. Самая низкая средняя зарплата была в городе Кельце – 6097 злотых.

Но ряд отраслей имеют оплату труда значительно ниже средней. Согласно данным Национального исследования зарплат, наименее оплачиваемые секторы: наука и образование, культура и искусство и сфера услуг.

По последним данным польского Главного статистического управления, самые низкие средние зарплаты у работников в таких 10 отраслях:

  • няни и помощники учителей (3450,85 злотых до отчислений),
  • работники службы охраны (3409,20 злотых);
  • кухонные работники (3366,05 злотых);
  • операторы машин для производства текстильных, меховых и кожаных изделий (3352,73 злотых);
  • работники автомойки (3347,43 злотых);
  • рабочие лесного хозяйства (3257,79 злотых);
  • уборщики (3242,51 злотых);
  • помощники поваров (3211,27 злотых);
  • официанты и бармены (3067,74 злотых);
  • парикмахеры и косметологи (3016,06 злотых).

К слову, с января произошло повышение минимальной зарплаты, которое больше всего повлияло на оплату труда неквалифицированных работников. После отчислений сотрудники должны получать минимум 3222 злотых (745 евро). До отчислений – 4242 злотых (981 евро). 

Напомним, мы писали, сколько зарабатывают украинские беженцы в Польше. В 2023 году многие украинские работники задекларировали заработок менее 3000 злотых.

Также мы рассказывали, что в Польше ищут работников 45 профессий. Некоторые из вакансий подходят украинкам.

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