UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Від 6 градусів морозу, сніг та дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 5 січня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 5 січня, у низці регіонів очікується сніг та дощ. Вдень від 6 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде хмарно. У південних й в більшості центральних та східних областей і на південному заході країни сніг та дощ, на решті території без опадів. На дорогах (крім півдня) місцями ожеледиця.

Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї вночі місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вдень 1-6° морозу, на півдні та південному сході країни 4-9° тепла.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно, без опадів. По області на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 1-6° морозу, у Києві 3-5° морозу.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив кліматичний огляд другого зимового місяця та розповів, якої погоди варто очікувати в січні 2026 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві