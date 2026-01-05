RU

От 6 градусов мороза, снег и дождь: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 5 января (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 5 января, в ряде регионов ожидается снег и дождь. Днем от 6 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине будет облачно. В южных и в большинстве центральных и восточных областей и на юго-западе страны снег и дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах (кроме юга) местами гололедица.

Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье ночью местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура днем 1-6° мороза, на юге и юго-востоке страны 4-9° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно, без осадков. По области на дорогах местами гололедица.

Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 1-6° мороза, в Киеве 3-5° мороза.

 

Напомним, ранее Укргидрометцентр обнародовал климатический обзор второго зимнего месяца и рассказал, какой погоды стоит ожидать в январе 2026 года.

