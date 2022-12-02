UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Від 5 років позбавлення волі. Єврокомісія запропонувала покарання за порушення санкцій

Фото: Єврокомісія запропонувала покарання за порушення санкцій (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейська комісія висунула пропозиції щодо видів покарань за порушення санкцій, введених країнами-членами Євросоюзу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

"Поки російська агресія проти України триває, найважливішим є повне виконання обмежувальних заходів ЄС, а порушення цих заходів не карається", - сказано у повідомленні.

Так, пропозиція Комісії встановлює спільні правила ЄС, які полегшать розслідування, переслідування та покарання за порушення обмежувальних заходів у всіх державах-членах.

Запропонована директива встановить однаковий рівень штрафів у всіх державах-членах. Таким чином, це закриє існуючі юридичні лазівки та посилить стримуючий ефект порушення санкцій ЄС.

Єврокомісія надає приклад кримінальних злочинів, які порушують санкції ЄС:

  • надання коштів або економічних ресурсів у доступ або користування певної особи, організації чи органу;
  • незаморожування цих коштів;
  • надання можливості на в'їзд певних осіб на територію держави-члена або їх транзитного проїзду через територію держави-члена;
  • здійснення операцій з третіми країнами, які заборонені або обмежені санкціями ЄС;
  • торгівля товарами або послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит або транспортування яких заборонено або обмежено;
  • забезпечення фінансової діяльності, яка заборонена або обмежена;
  • надання інших заборонених або обмежених послуг, як юридичні консультації, трастові послуги та податкові консультаційні послуги.

Зазначається, що порушення будуть стосуватися й обходу обмежувальних заходів ЄС шляхом приховування коштів або приховування того факту, що особа є кінцевим власником коштів.

Види покарань: залежно від правопорушення окрема особа може бути присуджена до максимального покарання у вигляді щонайменше п’яти років позбавлення волі. Компанії можуть бути піддані штрафам у розмірі не менше 5% від загального світового обороту юридичної особи (компанії) за господарський рік, що передував рішенню про штраф.

Тепер цю пропозицію обговорюватиме Європейський парламент та Європейська Рада в рамках звичайної спільної законодавчої процедури.

Нагадаємо, раніше Європейська рада додала порушення обмежувальних заходів до списку "злочинів Євросоюзу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄврокомісіяЕвросоюзСанкції проти Росії