От 5 лет лишения свободы. Еврокомиссия предложила наказание за нарушение санкций

Европейская комиссия выдвинула предложения по видам наказаний за нарушение санкций, введенных странами-членами Евросоюза.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
"Пока российская агрессия против Украины продолжается, самым важным является полное выполнение ограничительных мер ЕС, а нарушение этих мер не наказывается", - говорится в сообщении.
Так, предложение Комиссии устанавливает общие правила ЕС, облегчающие расследование, преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах.
Предлагаемая директива установит одинаковый уровень штрафов во всех государствах-членах. Таким образом, это закроет существующие юридические лазейки и усилит сдерживающий эффект нарушения санкций ЕС.
Еврокомиссия дает пример уголовных преступлений, нарушающих санкции ЕС:
Отмечается, что нарушения будут касаться и обхода ограничительных мер ЕС путем сокрытия средств или утаивания того факта, что лицо является конечным владельцем средств.
Виды наказаний: в зависимости от правонарушения отдельное лицо может быть приговорено к максимальному наказанию в виде не менее пяти лет лишения свободы. Компании могут быть подвергнуты штрафам в размере не менее 5% общего мирового оборота юридического лица (компании) за хозяйственный год, предшествовавший решению о штрафе.
Теперь это предложение будет обсуждаться Европейским парламентом и Европейским Советом в рамках обычной общей законодательной процедуры.
Напомним, ранее Европейский совет добавил нарушение ограничительных мер в список "преступлений Евросоюза".
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