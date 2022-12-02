RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

От 5 лет лишения свободы. Еврокомиссия предложила наказание за нарушение санкций

Фото: Еврокомиссия предложила наказание за нарушение санкций (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейская комиссия выдвинула предложения по видам наказаний за нарушение санкций, введенных странами-членами Евросоюза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Пока российская агрессия против Украины продолжается, самым важным является полное выполнение ограничительных мер ЕС, а нарушение этих мер не наказывается", - говорится в сообщении.

Так, предложение Комиссии устанавливает общие правила ЕС, облегчающие расследование, преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах.

Предлагаемая директива установит одинаковый уровень штрафов во всех государствах-членах. Таким образом, это закроет существующие юридические лазейки и усилит сдерживающий эффект нарушения санкций ЕС.

Еврокомиссия дает пример уголовных преступлений, нарушающих санкции ЕС:

  • предоставление средств или экономических ресурсов в доступ или пользование определенного лица, организации или органа;
  • незамораживание этих средств;
  • предоставление возможности въезда определенных лиц на территорию государства-члена или их транзитного проезда через территорию государства-члена;
  • осуществление операций с третьими странами, запрещенными или ограниченными санкциями ЕС;
  • торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещена или ограничена;
  • обеспечение финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;
  • предоставление других запрещенных или ограниченных услуг, таких как юридические консультации, трастовые услуги и налоговые консультационные услуги.

Отмечается, что нарушения будут касаться и обхода ограничительных мер ЕС путем сокрытия средств или утаивания того факта, что лицо является конечным владельцем средств.

Виды наказаний: в зависимости от правонарушения отдельное лицо может быть приговорено к максимальному наказанию в виде не менее пяти лет лишения свободы. Компании могут быть подвергнуты штрафам в размере не менее 5% общего мирового оборота юридического лица (компании) за хозяйственный год, предшествовавший решению о штрафе.

Теперь это предложение будет обсуждаться Европейским парламентом и Европейским Советом в рамках обычной общей законодательной процедуры.

Напомним, ранее Европейский совет добавил нарушение ограничительных мер в список "преступлений Евросоюза".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияЕвросоюзСанкции против России