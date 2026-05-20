Від 450 до 3100 гривень: затверджено розміри виплат до Дня Незалежності (повний перелік)

Кабінет міністрів України затвердив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності-2026.
Про те, від чого залежать суми і скільки вони становлять, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Головне:
13 травня 2026 року Кабінет міністрів ухвалив постанову № 602 «Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України».
Як повідомили у Пенсійному фонді, виплати традиційно диференційовані залежно від статусу громадян.
Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають по 3 100 грн.
Таку ж суму передбачено для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи, тоді як II група отримає 2 900 грн, а III група – 2 700 грн.
Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та окремим категоріям колишніх в’язнів передбачено виплату у розмірі 1 000 грн.
Члени сімей загиблих ветеранів і захисників України, а також інші визначені законом категорії отримають 650 грн.
Найменша виплата – 450 грн – передбачена для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, осіб, яких було примусово вивезено на роботи, та дітей партизанів і підпільників.
