Від 450 до 3100 гривень: затверджено розміри виплат до Дня Незалежності (повний перелік)

15:30 20.05.2026 Ср
2 хв
Хто отримає максимальні виплати у 3 100 гривень
aimg Анастасія Мацепа
Фото: уряд затвердив розміри разової виплати до Дня Незалежності (РБК-Україна)

Кабінет міністрів України затвердив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності-2026.

Про те, від чого залежать суми і скільки вони становлять, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Читайте також: "Дитячі" виплати по-новому: що змінюється для батьків і чи потрібно щось переоформлювати

Головне:

  • Максимальна виплата – 3 100 грн.
  • Учасники бойових дій отримають 1 000 грн.
  • Мінімальна виплата – 450 грн.
  • Розмір залежить від категорії отримувача.

13 травня 2026 року Кабінет міністрів ухвалив постанову № 602 «Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України».

Як повідомили у Пенсійному фонді, виплати традиційно диференційовані залежно від статусу громадян.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають по 3 100 грн.

Таку ж суму передбачено для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи, тоді як II група отримає 2 900 грн, а III група – 2 700 грн.

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та окремим категоріям колишніх в’язнів передбачено виплату у розмірі 1 000 грн.

Члени сімей загиблих ветеранів і захисників України, а також інші визначені законом категорії отримають 650 грн.

Найменша виплата – 450 грн – передбачена для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, осіб, яких було примусово вивезено на роботи, та дітей партизанів і підпільників.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

