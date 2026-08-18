Від 45 до 164 тисяч доларів: скільки коштують однокімнатні квартири в різних районах Києва

За останній рік ринок вторинного житла в Києві помітно змінився: квартир на продаж стало менше, та й покупці проявляють менше активності. Водночас ціни на однокімнатні квартири в середньому зросли, хоча в деяких районах житло, навпаки, подешевшало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Головне: Середня ціна та динаміка: Медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинці столиці сягнула 74 776 доларів.

Медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинці столиці сягнула 74 776 доларів. Де житло подорожчало найбільше: Лідером зростання цін став Печерський район. Також суттєво зросли цінники у Голосіївському та Подільському районах.

Лідером зростання цін став Печерський район. Також суттєво зросли цінники у Голосіївському та Подільському районах. Де квартири подешевшали: Зниження цін зафіксували у Дарницькому та Дніпровському районах, а також у Святошинському. Найдешевшим залишається Деснянський район.

Зниження цін зафіксували у Дарницькому та Дніпровському районах, а також у Святошинському. Найдешевшим залишається Деснянський район. Скорочення пропозиції: Кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир у Києві за рік впала на 18%. Найбільший дефіцит пропозицій - у Солом’янському та Шевченківському районах.

Кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир у Києві за рік впала на 18%. Найбільший дефіцит пропозицій - у Солом’янському та Шевченківському районах. Падіння активності покупців: Кількість відгуків на оголошення знизилася на 17%. Найбільше падіння попиту спостерігається на Печерську, що пов’язано із безпековою ситуацією та вичікувальною позицією покупців.

Як змінилися ціни на квартири

Медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у липні становила 74 776 доларів. За рік ціна зросла на 3%.

Найбільше подорожчало житло у Печерському районі - на 14%, до 164 076 доларів. У Голосіївському районі ціни зросли на 10% - до 84 730 доларів, у Подільському - на 8%, до 82 343 доларів.

Також квартири подорожчали у:

Шевченківському районі - на 5%, до 98 918 доларів;

- на 5%, до 98 918 доларів; Солом’янському - на 4%, до 69 321 долара;

- на 4%, до 69 321 долара; Деснянському - на 3%, до 45 309 доларів;

- на 3%, до 45 309 доларів; Оболонському - на 1%, до 60 881 долара.

Водночас у трьох районах житло подешевшало. У Дарницькому та Дніпровському районах медіанна ціна знизилася на 3% - до 65 032 та 62 072 доларів відповідно. У Святошинському районі падіння становило 2% - до 51 475 доларів.

Пропозиція квартир скоротилася

За рік кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир у Києві зменшилася на 18%.

Найбільше скоротилася пропозиція у Солом’янському та Шевченківському районах - на 24%. У Подільському районі кількість оголошень зменшилася на 20%, а у Голосіївському, Дарницькому та Святошинському - на 19%.

Єдиним районом, де кількість пропозицій залишилася на рівні липня 2025 року, став Деснянський.

Покупці стали менш активними

Водночас за рік зменшилася і кількість відгуків потенційних покупців. У липні 2025 року на одне оголошення в Києві припадало в середньому 4,4 відгука, тоді як у липні 2026-го - лише 3,7. Таким чином, активність покупців скоротилася приблизно на 17%.

Найбільше падіння зафіксували у Печерському районі - на 33%. Там на одну пропозицію припадало в середньому лише 1,1 відгука.

У Деснянському районі активність покупців зменшилася на 28%, у Голосіївському - на 25%, у Подільському - на 24%.

Водночас Солом’янський район став єдиним у столиці, де кількість відгуків на одне оголошення зросла - на 4%.

За даними OLX, на поведінку учасників ринку впливає зокрема безпекова ситуація. Частина покупців відкладає придбання житла, тоді як власники, які не мають нагальної потреби продавати квартиру, можуть чекати зі своїми рішеннями.

Водночас ситуація у різних районах Києва залишається неоднорідною: на вартість житла впливають не лише безпекові фактори, а й розташування, характеристики квартири та обсяг пропозиції.