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От 45 до 164 тысяч долларов: сколько стоят однокомнатные квартиры в разных районах Киева

11:13 18.08.2026 Вт
3 мин
В некоторых районах столицы жилье стало дешевле
aimg Татьяна Веремеева
От 45 до 164 тысяч долларов: сколько стоят однокомнатные квартиры в разных районах Киева Фото: Жилая недвижимость в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
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За последний год рынок вторичного жилья в Киеве заметно изменился: квартир на продажу стало меньше, и покупатели проявляют меньше активности. В то же время, цены на однокомнатные квартиры в среднем выросли, хотя в некоторых районах жилье, наоборот, подешевело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Главное:

  • Средняя цена и динамика: Медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичке столицы достигла 74 776 долларов.
  • Где жилье подорожало больше всего: Лидером роста цен стал Печерский район. Также значительно выросли ценники в Голосеевском и Подольском районах.
  • Где квартиры подешевели: Снижение цен было зафиксировано в Дарницком и Днепровском районах, а также в Святошинском. Самым дешевым остается Деснянский район.
  • Сокращение предложения: Количество объявлений о продаже однокомнатных квартир в Киеве за год упало на 18%. Наибольший дефицит предложений - в Соломенском и Шевченковском районах.
  • Падение активности покупателей: Количество отзывов на объявления снизилось на 17%. Наибольшее падение спроса наблюдается на Печерске, что связано с ситуацией с безопасностью и выжидательной позицией покупателей.

Как изменились цены на квартиры

Медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в июле составила 74 776 долларов. За год цена выросла на 3%.

Больше всего подорожало жилье в Печерском районе - на 14%, до 164 076 долларов. В Голосеевском районе цены выросли на 10% - до 84 730 долларов, в Подольском - на 8%, до 82 343 долларов.

Также квартиры подорожали в:

  • Шевченковском районе - на 5%, до 98 918 долларов;
  • Соломенском - на 4%, до 69 321 доллара;
  • Деснянском - на 3%, до 45 309 долларов;
  • Оболонском - на 1%, до 60 881 доллара.

В то же время в трех районах жилье подешевело. В Дарницком и Днепровском районах медианная цена снизилась на 3% - до 65 032 и 62 072 долларов соответственно. В Святошинском районе падение составило 2% - до 51 475 долларов.

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Предложение квартир сократилось

За год количество объявлений о продаже однокомнатных квартир в Киеве уменьшилось на 18%.

Больше всего сократилось предложение в Соломенском и Шевченковском районах - на 24%. В Подольском районе количество объявлений уменьшилось на 20%, а в Голосеевском, Дарницком и Святошинском - на 19%.

Единственным районом, где количество предложений осталось на уровне июля 2025 года, стал Деснянский.

Покупатели стали менее активными

В то же время за год уменьшилось и количество отзывов потенциальных покупателей. В июле 2025 года на одно объявление в Киеве приходилось в среднем 4,4 отзыва, тогда как в июле 2026-го - всего 3,7. Таким образом, активность покупателей сократилась примерно на 17%.

Наибольшее падение зафиксировали в Печерском районе - на 33%. Там на одно предложение приходилось в среднем всего 1,1 отзыва.

В Деснянском районе активность покупателей уменьшилась на 28%, в Голосеевском - на 25%, в Подольском - на 24%.

В то же время, Соломенский район стал единственным в столице, где количество отзывов на одно объявление возросло - на 4%.

По данным OLX, на поведение участников рынка влияет, в частности, ситуация с безопасностью. Часть покупателей откладывает приобретение жилья, тогда как владельцы, не нуждающиеся в продаже квартиры, могут ждать со своими решениями.

В то же время ситуация в разных районах Киева остается неоднородной: на стоимость жилья влияют не только факторы безопасности, но и расположение, характеристики квартиры и объем предложения.

Ранее РБК-Украина рассказывало о резком удорожании небольших квартир площадью 20-30 кв. м в Украине за последние пять лет. Наибольший рост цен зафиксировали в западных городах: в частности, в Ивано-Франковске аренда подорожала на 217%, а покупка - вчетверо.

Также мы писали о ценах на аренду и покупку жилья в Виннице.

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