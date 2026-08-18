От 45 до 164 тысяч долларов: сколько стоят однокомнатные квартиры в разных районах Киева
За последний год рынок вторичного жилья в Киеве заметно изменился: квартир на продажу стало меньше, и покупатели проявляют меньше активности. В то же время, цены на однокомнатные квартиры в среднем выросли, хотя в некоторых районах жилье, наоборот, подешевело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Главное:
- Средняя цена и динамика: Медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичке столицы достигла 74 776 долларов.
- Где жилье подорожало больше всего: Лидером роста цен стал Печерский район. Также значительно выросли ценники в Голосеевском и Подольском районах.
- Где квартиры подешевели: Снижение цен было зафиксировано в Дарницком и Днепровском районах, а также в Святошинском. Самым дешевым остается Деснянский район.
- Сокращение предложения: Количество объявлений о продаже однокомнатных квартир в Киеве за год упало на 18%. Наибольший дефицит предложений - в Соломенском и Шевченковском районах.
- Падение активности покупателей: Количество отзывов на объявления снизилось на 17%. Наибольшее падение спроса наблюдается на Печерске, что связано с ситуацией с безопасностью и выжидательной позицией покупателей.
Как изменились цены на квартиры
Медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в июле составила 74 776 долларов. За год цена выросла на 3%.
Больше всего подорожало жилье в Печерском районе - на 14%, до 164 076 долларов. В Голосеевском районе цены выросли на 10% - до 84 730 долларов, в Подольском - на 8%, до 82 343 долларов.
Также квартиры подорожали в:
- Шевченковском районе - на 5%, до 98 918 долларов;
- Соломенском - на 4%, до 69 321 доллара;
- Деснянском - на 3%, до 45 309 долларов;
- Оболонском - на 1%, до 60 881 доллара.
В то же время в трех районах жилье подешевело. В Дарницком и Днепровском районах медианная цена снизилась на 3% - до 65 032 и 62 072 долларов соответственно. В Святошинском районе падение составило 2% - до 51 475 долларов.
Предложение квартир сократилось
За год количество объявлений о продаже однокомнатных квартир в Киеве уменьшилось на 18%.
Больше всего сократилось предложение в Соломенском и Шевченковском районах - на 24%. В Подольском районе количество объявлений уменьшилось на 20%, а в Голосеевском, Дарницком и Святошинском - на 19%.
Единственным районом, где количество предложений осталось на уровне июля 2025 года, стал Деснянский.
Покупатели стали менее активными
В то же время за год уменьшилось и количество отзывов потенциальных покупателей. В июле 2025 года на одно объявление в Киеве приходилось в среднем 4,4 отзыва, тогда как в июле 2026-го - всего 3,7. Таким образом, активность покупателей сократилась примерно на 17%.
Наибольшее падение зафиксировали в Печерском районе - на 33%. Там на одно предложение приходилось в среднем всего 1,1 отзыва.
В Деснянском районе активность покупателей уменьшилась на 28%, в Голосеевском - на 25%, в Подольском - на 24%.
В то же время, Соломенский район стал единственным в столице, где количество отзывов на одно объявление возросло - на 4%.
По данным OLX, на поведение участников рынка влияет, в частности, ситуация с безопасностью. Часть покупателей откладывает приобретение жилья, тогда как владельцы, не нуждающиеся в продаже квартиры, могут ждать со своими решениями.
В то же время ситуация в разных районах Киева остается неоднородной: на стоимость жилья влияют не только факторы безопасности, но и расположение, характеристики квартиры и объем предложения.
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