Від 3725 гривень: у ПФУ пояснили, кому встановлять нові мінімальні пенсії з 1 березня

В Україні з 1 березня 2026 року проіндексують пенсійні виплати. Підвищення стосуватиметься базового розміру пенсії - без урахування доплат і надбавок.
Про те, кому і на скільки піднімуть пенсії, розповідає РБК-Україна з посиланням на коментар заступниці голови правління Пенсійного фонду України Ірини Ковпашко в ефірі "Суспільного".
Читайте також: Підвищення пенсій з 1 березня: хто з українців гарантовано отримуватиме 12 800 гривень
За словами представниці ПФУ, більшість пенсій складаються з основного розміру та різних доплат - за понаднормовий стаж, вікових підвищень або виплат, що залежать від прожиткового мінімуму.
"З 1 березня проіндексовано буде саме базовий розмір пенсій, без доплат", - пояснила Ковпашко.
За словами Ірини Ковпашко, ще до ухвалення постанови Кабміну Пенсійний фонд почав готуватися до індексації.
ПФУ вже запустив систему перерахунку та формує виплатні документи на березень, щоб із 4 березня пенсіонери отримували вже проіндексовані суми.
Вона наголосила, що звертатися до Пенсійного фонду для проведення індексації не потрібно. Перерахунок відбувається автоматично - відповідно до постанови уряду та встановлених у ній правил.
Постанова уряду від 25 лютого 2026 року №236 передбачає додаткові гарантії для окремих категорій пенсіонерів.
Зокрема:
Як зазначила Ковпашко, для цих категорій уряд визначив підвищені мінімальні рівні виплат, які діятимуть уже з березня.
Українці можуть звертатися за індивідуальним перерахунком пенсії, якщо для цього з’являються підстави.
Йдеться, зокрема, про набуття статусу учасника бойових дій, встановлення інвалідності внаслідок війни або нагородження орденом. У таких випадках Пенсійний фонд приймає заяви та проводить додаткові нарахування відповідно до законодавства.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про індексацію пенсій із 1 березня 2026 року - коефіцієнт підвищення становитиме 12,1%. Перерахунок торкнеться близько 10 мільйонів українців, зокрема пенсіонерів за загальним законом, військових і чорнобильців.
Мінімальна надбавка складе 100 гривень, максимальна - 2 595 гривень, а для працюючих пенсіонерів перерахунок із урахуванням оновленого стажу проведуть з 1 квітня.