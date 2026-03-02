Від 3725 гривень: у ПФУ пояснили, кому встановлять нові мінімальні пенсії з 1 березня

Що саме індексують

За словами представниці ПФУ, більшість пенсій складаються з основного розміру та різних доплат - за понаднормовий стаж, вікових підвищень або виплат, що залежать від прожиткового мінімуму.

"З 1 березня проіндексовано буде саме базовий розмір пенсій, без доплат", - пояснила Ковпашко.

Коли виплатять підвищені пенсії

За словами Ірини Ковпашко, ще до ухвалення постанови Кабміну Пенсійний фонд почав готуватися до індексації.

ПФУ вже запустив систему перерахунку та формує виплатні документи на березень, щоб із 4 березня пенсіонери отримували вже проіндексовані суми.

Вона наголосила, що звертатися до Пенсійного фонду для проведення індексації не потрібно. Перерахунок відбувається автоматично - відповідно до постанови уряду та встановлених у ній правил.

Кому встановили мінімальні гарантії

Постанова уряду від 25 лютого 2026 року №236 передбачає додаткові гарантії для окремих категорій пенсіонерів.

Зокрема:

пенсіонери віком від 65 років та старші за 80 років , які не працюють і мають повний страховий стаж, отримуватимуть не менше 4 213 гривень ;

, які не працюють і мають повний страховий стаж, отримуватимуть ; особи віком 70-80 років за аналогічних умов - не менше 4 050 гривень ;

за аналогічних умов - ; особи з інвалідністю I групи незалежно від віку та стажу - щонайменше 3 725 гривень.

Як зазначила Ковпашко, для цих категорій уряд визначив підвищені мінімальні рівні виплат, які діятимуть уже з березня.

Можливі додаткові перерахунки

Українці можуть звертатися за індивідуальним перерахунком пенсії, якщо для цього з’являються підстави.

Йдеться, зокрема, про набуття статусу учасника бойових дій, встановлення інвалідності внаслідок війни або нагородження орденом. У таких випадках Пенсійний фонд приймає заяви та проводить додаткові нарахування відповідно до законодавства.