Від 25 до 65%: Держстат оцінив падіння у торгівлі, промисловості та будівництві за 2022 рік

Державна служба статистики України оприлюднила індекси промислового виробництва, індекси будівельної продукції та дані про роздрібний товарооборот за 2022 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
За даними статистичного відомства, товарооборот підприємств роздрібної торгівлі скоротився за 2022 рік на 24,3%.
Обсяги промислового виробництва за 2022 рік впали на 36,9%. Найбільший спад був зафіксований у березні - 53,7%. Потім темпи падіння уповільнилися (до 39,8% в вересні), але наприкінці року знову прискорилися - до 44,1% у грудні.
Обсяги будівельної продукції за 2022 рік скоротилися на 65,1%. У житловому будівництві падіння склало 60,3%.
Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2022 року впав на 31,4% порівняно з аналогічним періодом у 2021 році.