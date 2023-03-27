От 25 до 65%: Госстат оценил падение в торговле, промышленности и строительстве за 2022 год

Государственная служба статистики Украины обнародовала индексы промышленного производства, индексы строительной продукции и данные о розничном товарообороте за 2022 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, товарооборот предприятий розничной торговли сократился за 2022 год на 24,3%.

Объемы промышленного производства за 2022 год упали на 36,9%. Наибольший спад был зафиксирован в марте - 53,7%. Затем темпы падения замедлились (до 39,8% в сентябре), но в конце года снова ускорились - до 44,1% в декабре.

Объемы строительной продукции за 2022 год сократились на 65,1%. В жилищном строительстве падение составило 60,3%.