ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скорочення ВВП України наприкінці минулого року перевищило 31%, - Держстат

Новость на русском →
Україна, Понеділок 13 березня 2023 20:21
Скорочення ВВП України наприкінці минулого року перевищило 31%, - Держстат Фото: Скорочення ВВП України наприкінці минулого року перевищило 31% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2022 року впав на 31,4%, порівняно з аналогічним періодом у 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної служби статистики України.

"Реальний ВВП у IV кварталі 2022 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 4,7% (з урахуванням сезонного фактора)", - йдеться у повідомленні.

Скорочення ВВП України наприкінці минулого року перевищило 31%, - Держстат

А зменшення реального ВВП порівняно з IV кварталом 2021 року сягнуло 31,4%.

Нагадаємо, що падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у лютому 2023 року становило 26% (±2%), що є кращим за показник січня - 32% (±2%).

Міністерство економіки України переглянуло прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни у 2023 році. Наразі він погіршився з 3,2% до 1%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики ВВП Економіка України
NEWS
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
DAILY
Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто