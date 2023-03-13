Скорочення ВВП України наприкінці минулого року перевищило 31%, - Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2022 року впав на 31,4%, порівняно з аналогічним періодом у 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної служби статистики України.

А зменшення реального ВВП порівняно з IV кварталом 2021 року сягнуло 31,4%.

"Реальний ВВП у IV кварталі 2022 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 4,7% (з урахуванням сезонного фактора)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у лютому 2023 року становило 26% (±2%), що є кращим за показник січня - 32% (±2%).

Міністерство економіки України переглянуло прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни у 2023 році. Наразі він погіршився з 3,2% до 1%.

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