Від +24 до +11 за одну ніч: в Україну йде різке похолодання

Де чекати дощів і гроз 12 травня

У вівторок опади накриють значну частину країни. Дощі з грозами найімовірніші у:

західних областях;

Житомирщині та Київщині;

Вінниччині та частково Черкащині;

Одещині;

подекуди на Харківщині та Луганщині.

Решта регіонів 12 травня залишиться без опадів.

Вдень буде +19+23 градуси. Виняток - Закарпаття, де очікується лише +13+17 градусів.

У Києві - до +20, проте з дощем і грозою.

Вітер у більшості областей - південний, на заході - північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Можливі штормові пориви - варто бути обережними. На сході вітер помірний.

Фото: прогноз погоди в Україні на 13 травня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на 13 травня

Вже 13 травня у більшості областей, крім східних, різко похолодає - до +11+14 градусів. Різниця з вівторком - майже 10 градусів.

Згідно з даними УкрГМЦ, уночі температура опускатиметься до +6, проте лише у західних областях.