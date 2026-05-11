От +24 до +11 за одну ночь: в Украину идет резкое похолодание

Во вторник, 12 мая, в Украине будет тепло -до +24 градусов и дожди, но уже в среду погода кардинально изменится, а температура упадет почти вдвое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко и Укргидрометцентр.
Во вторник осадки накроют значительную часть страны. Дожди с грозами наиболее вероятны в:
Остальные регионы 12 мая останутся без осадков.
Днем будет +19+23 градуса. Исключение - Закарпатье, где ожидается лишь +13+17 градусов.
В Киеве - до +20, однако с дождем и грозой.
Ветер в большинстве областей - южный, на западе - северо-западный, 7-12 метров в секунду. Возможны штормовые порывы - стоит быть осторожными. На востоке ветер умеренный.
Уже 13 мая в большинстве областей, кроме восточных, резко похолодает - до +11+14 градусов. Разница со вторником - почти 10 градусов.
Согласно данным УкрГМЦ, ночью температура будет опускаться до +6, однако только в западных областях.
