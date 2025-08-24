Від +17 до спеки: яку погоду прогнозують синоптики в останній тиждень літа

Погода в Україні наступного тижня буде контрастною. Очікується зміна температури від +17 до +30 в останні дні літа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Тиждень в Україні розпочнеться без дощів. Але у понеділок, 25 серпня, спеки очікувати не варто.
Стовпчики термометрів покажуть вдень:
У вівторок, 26 серпня, частину країни накриють дощі. Опади очікуються на півночі, а також у частині центральних та західних областей.
Стовпчики термометрів покажуть вдень:
У середі, 27 серпня, дощі відступлять. Але відсутність опадів майже не вплине на температуру повітря.
Стовпчики термометрів покажуть вдень:
У четвер, 28 серпня, в Україну знову повернеться спека. У всіх областях буде суха погода.
Стовпчики термометрів покажуть вдень:
У п'ятницю, 29 серпня, в Україні хмарно з проясненнями, але без дощів.
Стовпчики термометрів покажуть вдень:
