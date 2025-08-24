От +17 до жары: какую погоду прогнозируют синоптики в последнюю неделю лета

Погода в Украине на следующей неделе будет контрастной. Ожидается изменение температуры от +17 до +30 в последние дни лета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Неделя в Украине начнется без дождей. Но в понедельник, 25 августа, жары ожидать не стоит.
Столбики термометров покажут днем:
Во вторник, 26 августа, часть страны накроют дожди. Осадки ожидаются на севере, а также в части центральных и западных областей.
Столбики термометров покажут днем:
В среду, 27 августа, дожди отступят. Но отсутствие осадков почти не повлияет на температуру воздуха.
Столбики термометров покажут днем:
В четверг, 28 августа, в Украину снова вернется жара. Во всех областях будет сухая погода.
Столбики термометров покажут днем:
В пятницу, 29 августа, в Украине облачно с прояснениями, но без дождей.
Столбики термометров покажут днем:
