Від +17 до спеки: яку погоду прогнозують синоптики в останній тиждень літа

Погода в Україні наступного тижня буде контрастною. Очікується зміна температури від +17 до +30 в останні дні літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Тиждень в Україні розпочнеться без дощів. Але у понеділок, 25 серпня, спеки очікувати не варто.

Стовпчики термометрів покажуть вдень:

на півночі від +17 до + 20 градусів;

на сході від +19 до +26 градусів;

у центрі від +19 до +23 градуси;

на півдні від +23 до +26 градусів;

на заході від +18 до +20 градусів.

У вівторок, 26 серпня, частину країни накриють дощі. Опади очікуються на півночі, а також у частині центральних та західних областей.

Стовпчики термометрів покажуть вдень:

на півночі від +18 до + 21 градуса;

на сході від +21 до +25 градусів;

у центрі від +21 до +25 градусів;

на півдні від +24 до +27 градусів;

на заході від +20 до +24 градусів.

У середі, 27 серпня, дощі відступлять. Але відсутність опадів майже не вплине на температуру повітря.

Стовпчики термометрів покажуть вдень:

на півночі від +20 до + 23 градусів;

на сході від +22 до +25 градусів;

у центрі від +23 до +26 градусів;

на півдні від +25 до +28 градусів;

на заході від +22 до +28 градусів.

У четвер, 28 серпня, в Україну знову повернеться спека. У всіх областях буде суха погода.

Стовпчики термометрів покажуть вдень:

на півночі від +25 до + 28 градусів;

на сході від +24 до +29 градусів;

у центрі від +26 до +29 градусів;

на півдні від +27 до +30 градусів;

на заході від +26 до +32 градусів.

У п'ятницю, 29 серпня, в Україні хмарно з проясненнями, але без дощів.

Стовпчики термометрів покажуть вдень: