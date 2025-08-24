От +17 до жары: какую погоду прогнозируют синоптики в последнюю неделю лета

Погода в Украине на следующей неделе будет контрастной. Ожидается изменение температуры от +17 до +30 в последние дни лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Неделя в Украине начнется без дождей. Но в понедельник, 25 августа, жары ожидать не стоит.

Столбики термометров покажут днем:

на севере от +17 до + 20 градусов;

на востоке от +19 до +26 градусов;

в центре от +19 до +23 градуса;

на юге от +23 до +26 градусов;

на западе от +18 до +20 градусов.

Во вторник, 26 августа, часть страны накроют дожди. Осадки ожидаются на севере, а также в части центральных и западных областей.

Столбики термометров покажут днем:

на севере от +18 до +21 градуса;

на востоке от +21 до +25 градусов;

в центре от +21 до +25 градусов;

на юге от +24 до +27 градусов;

на западе от +20 до +24 градусов.

В среду, 27 августа, дожди отступят. Но отсутствие осадков почти не повлияет на температуру воздуха.

Столбики термометров покажут днем:

на севере от +20 до +23 градусов;

на востоке от +22 до +25 градусов;

в центре от +23 до +26 градусов;

на юге от +25 до +28 градусов;

на западе от +22 до +28 градусов.

В четверг, 28 августа, в Украину снова вернется жара. Во всех областях будет сухая погода.

Столбики термометров покажут днем:

на севере от +25 до +28 градусов;

на востоке от +24 до +29 градусов;

в центре от +26 до +29 градусов;

на юге от +27 до +30 градусов;

на западе от +26 до +32 градусов.

В пятницу, 29 августа, в Украине облачно с прояснениями, но без дождей.

Столбики термометров покажут днем: