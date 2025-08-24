ua en ru
От +17 до жары: какую погоду прогнозируют синоптики в последнюю неделю лета

Украина, Воскресенье 24 августа 2025 18:30
От +17 до жары: какую погоду прогнозируют синоптики в последнюю неделю лета Фото: синоптики дали прогноз погоды на 25-29 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине на следующей неделе будет контрастной. Ожидается изменение температуры от +17 до +30 в последние дни лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Неделя в Украине начнется без дождей. Но в понедельник, 25 августа, жары ожидать не стоит.

Столбики термометров покажут днем:

  • на севере от +17 до + 20 градусов;
  • на востоке от +19 до +26 градусов;
  • в центре от +19 до +23 градуса;
  • на юге от +23 до +26 градусов;
  • на западе от +18 до +20 градусов.

От +17 до жары: какую погоду прогнозируют синоптики в последнюю неделю лета

Во вторник, 26 августа, часть страны накроют дожди. Осадки ожидаются на севере, а также в части центральных и западных областей.

Столбики термометров покажут днем:

  • на севере от +18 до +21 градуса;
  • на востоке от +21 до +25 градусов;
  • в центре от +21 до +25 градусов;
  • на юге от +24 до +27 градусов;
  • на западе от +20 до +24 градусов.

От +17 до жары: какую погоду прогнозируют синоптики в последнюю неделю лета

В среду, 27 августа, дожди отступят. Но отсутствие осадков почти не повлияет на температуру воздуха.

Столбики термометров покажут днем:

  • на севере от +20 до +23 градусов;
  • на востоке от +22 до +25 градусов;
  • в центре от +23 до +26 градусов;
  • на юге от +25 до +28 градусов;
  • на западе от +22 до +28 градусов.

От +17 до жары: какую погоду прогнозируют синоптики в последнюю неделю лета

В четверг, 28 августа, в Украину снова вернется жара. Во всех областях будет сухая погода.

Столбики термометров покажут днем:

  • на севере от +25 до +28 градусов;
  • на востоке от +24 до +29 градусов;
  • в центре от +26 до +29 градусов;
  • на юге от +27 до +30 градусов;
  • на западе от +26 до +32 градусов.

От +17 до жары: какую погоду прогнозируют синоптики в последнюю неделю лета

В пятницу, 29 августа, в Украине облачно с прояснениями, но без дождей.

Столбики термометров покажут днем:

  • на севере от +25 до +29 градусов;
  • на востоке от +26 до +30 градусов;
  • в центре от +26 до +30 градусов;
  • на юге от +29 до +31 градуса;
  • на западе от +26 до +32 градусов.

От +17 до жары: какую погоду прогнозируют синоптики в последнюю неделю лета

Напомним, гидролог в интервью РБК-Украина рассказала, что на юге Украины уже наблюдают долговременные риски высыхания рек. Она объяснила, чем это грозит для климата страны.

Также биолог НАН в интервью РБК-Украина рассказал, в каком состоянии сейчас Черное море и как война повлияла на его состояние.

