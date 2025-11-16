Від +17 до мокрого снігу: різка зміна погоди накриє Україну найближчими днями

Ха даними Діденко, температура повітря вдень підніметься до +10+15 градусів, а на півдні до +17 градусів. Водночас очікується потужний південно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Дощі можливі лише на заході країни, на решті території буде сухо.

У Києві 17 листопада також посилиться вітер південних напрямків із поривами до штормових значень. Температура підніметься до +12 градусів, опадів не прогнозують.

Похолодання

Втім, тепла погода довго не протримається. Уже 19 листопада в Україну повернеться холод. Очікується похолодання, збільшення опадів, а місцями можливий мокрий сніг. Зміна погоди буде пов’язана з наближенням циклону із південного заходу.