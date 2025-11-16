UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Від +17 до мокрого снігу: різка зміна погоди накриє Україну найближчими днями

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 17 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 17 листопада, в Україні прогнозується різке потепління. Однак очікується сильний південно-західний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Ха даними Діденко, температура повітря вдень підніметься до +10+15 градусів, а на півдні до +17 градусів. Водночас очікується потужний південно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Дощі можливі лише на заході країни, на решті території буде сухо.

У Києві 17 листопада також посилиться вітер південних напрямків із поривами до штормових значень. Температура підніметься до +12 градусів, опадів не прогнозують.

Похолодання

Втім, тепла погода довго не протримається. Уже 19 листопада в Україну повернеться холод. Очікується похолодання, збільшення опадів, а місцями можливий мокрий сніг. Зміна погоди буде пов’язана з наближенням циклону із південного заходу.

Раніше Укргідрометцентр підбив підсумки погодних умов першої декади листопада 2025 року та оцінив їхній вплив на ріст і розвиток озимих культур у різних регіонах.

ГідрометцентрПогода в Україні