Общество Образование Деньги Изменения

От +17 до мокрого снега: резкая смена погоды накроет Украину в ближайшие дни

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 17 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 17 ноября, в Украине прогнозируется резкое потепление. Однако ожидается сильный юго-западный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, температура воздуха днем поднимется до +10+15 градусов, а на юге до +17 градусов. В то же время ожидается мощный юго-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Дожди возможны только на западе страны, на остальной территории будет сухо.

В Киеве 17 ноября также усилится ветер южных направлений с порывами до штормовых значений. Температура поднимется до +12 градусов, осадков не прогнозируют.

Похолодание

Впрочем, теплая погода долго не продержится. Уже 19 ноября в Украину вернется холод. Ожидается похолодание, увеличение осадков, а местами возможен мокрый снег. Изменение погоды будет связано с приближением циклона с юго-запада.

 

Ранее Укргидрометцентр подвел итоги погодных условий первой декады ноября 2025 года и оценил их влияние на рост и развитие озимых культур в разных регионах.

