Від +17 до +37. Синоптик здивувала прогнозом на сьогодні

Сьогодні, 3 липня, температура повітря в Україні буде дуже контрастною. Десь - спека, до +37, а десь - температура ледве дотягне вдень до +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Сьогодні в Україні очікуються значні температурні контрасти. Від +17 до +37 градусів! 3 липня сильна спека триватиме у східних областях, на півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінницької області) - вдень +32...+37 градусів", - розповіла вона.

Найпрохолоднішою, за словами синоптика, буде західна частина, там лише +19...+22, а подекуди навіть +17...+19 градусів.

На півночі дуже "строкато", зокрема:

Житомирська область - +20...+22;

Київська - +27...+30;

Чернігівська - +28...+31;

Сумська область +30....+34 градусів.

Дощові регіони та погода у Києві

Дощі з грозами будуть на заході України, у Вінницькій та Житомирській областях.

"Решта території - сухо, сонячно, пожежна небезпека висока!" - попередила Діденко.

У Києві вдень +29...+30 градусів, при цьому серйозні опади ймовірні навряд.