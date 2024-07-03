От +17 до +37. Синоптик удивила прогнозом на сегодня
Сегодня, 3 июля, температура воздуха в Украине будет очень контрастной. Где-то - жара, до +37, а где-то - температура едва дотянет днем до +20 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Сегодня в Украине ожидаются значительные температурные контрасты. От +17 до +37 градусов! 3 июля сильная жара будет продолжаться в восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой области) - днем +32...+37 градусов", - рассказала она.
Самой прохладной, по словам синоптика, будет западная часть, там только +19...+22, а иногда даже +17...+19 градусов.
На севере очень "пестро", в частности:
- Житомирская область - +20...+22;
- Киевская - +27…+30;
- Черниговская - +28…+31;
- Сумская область +30...+34 градусов.
Дождевые регионы и погода в Киеве
Дожди с грозами будут на западе Украины, в Винницкой и Житомирской областях.
"Остальные территории - сухо, солнечно, пожарная опасность высока!" - предупредила Диденко.
В Киеве днем +29...+30 градусов, при этом серьезные осадки вероятны вряд ли.
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