Від 14 до 17 дюймів: Lenovo показала ультрабук із гнучким рулонним дисплеєм

Project Swan: розсувний екран для багатозадачності

Після минулорічного ігрового концепту з екраном, що розтягувався від 16 до 24 дюймів, Lenovo адаптувала цю технологію для повсякденної роботи.

Project Swan виконано у форматі класичного тонкого та легкого ноутбука: його товщина становить лише 17,9 міліметра, а вага - близько 1,6 кілограма

Головна особливість пристрою - можливість розширення дисплея від 14 до 17 дюймів по ширині натисканням однієї кнопки.

Фішки:

Зручність у роботі: додатковий простір дозволяє комфортно відкривати два додатки поруч (наприклад, PDF-документ і текстовий редактор), імітуючи повноцінну двомоніторну робочу станцію.

Практичний дизайн: у складеному стані пристрій нічим не відрізняється від звичайного 14-дюймового лептопа, приховуючи рулонну панель всередині.

Оснащення: ноутбук має великий тачпад, зручну клавіатуру, веб-камеру, динаміки та 2 порти USB-C. Єдиним візуальним нюансом залишається ледь помітна складка в місці розгортання екрана.

Читайте більше: Lenovo готує конкурента MacBook Neo: що відомо про IdeaPad Vibe

Надтонкий Project AeroBlade: охолодження без вентиляторів

Другий концепт, Project AeroBlade, орієнтований на максимальне зменшення габаритів і ваги.

Завдяки відмові від класичних вентиляторів на користь твердотільної системи охолодження AirJet від компанії Frore Systems товщину корпусу вдалося зменшити до 10 міліметрів, а вагу - до 800 грамів.

Як працює технологія AirJet?

Система створює повітряний потік за допомогою вібрації п'єзоелектричної мембрани.

На відміну від звичайних кулерів, ця технологія працює значно тихіше, споживає менше енергії, майже не всмоктує пил і є надійнішою через відсутність механічних лопатей.

Попри експериментальний статус, Project AeroBlade є повністю робочим пристроєм. Він зібраний у магнієво-алюмінієвому корпусі, оснащений яскравим OLED-дисплеєм, кількома портами Thunderbolt 4 та підтримкою бездротового стандарту Wi-Fi 7.

Коли чекати у продажу?

Наразі Lenovo не має конкретних планів щодо серійного виробництва Project Swan чи Project AeroBlade.

Головними перешкодами для масового ринку та глобального поширення залишаються висока вартість технології AirJet та складність масового збирання гнучких дисплейних модулів.