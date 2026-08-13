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Lenovo готує конкурента MacBook Neo: що відомо про IdeaPad Vibe

14:17 13.08.2026 Чт
3 хв
Apple отримала достойного суперника у битві за клієнтів
aimg Ольга Завада
Lenovo готує конкурента MacBook Neo: що відомо про IdeaPad Vibe Lenovo готує яскравий бюджетник (фото: Windows Latest)
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Lenovo готує до випуску новий бюджетний ноутбук IdeaPad Vibe, покликаний стати прямою відповіддю на MacBook Neo від Apple. У мережі з'явилися перші ексклюзивні зображення пристрою.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Windows Latest.

Сім кольорів та мінімалістичний дизайн

На відміну від бюджетного MacBook Neo від Apple, який пропонується у чотирьох кольорах, версія від Lenovo вийде одразу у семи варіантах:

  • ніжно-рожевому,
  • яскраво-жовтому,
  • теракотовому,
  • зеленому,
  • темно-синьому,
  • сріблястому,
  • бірюзовому.

Кожна версія має логотип Lenovo по центру кришки, виконаний у тон корпусу. Дисплей оточений тонкими рамками, а зверху по центру розташований блок вебкамери із видимою шторкою приватності.

Клавіатурна панель виконана у темно-сірому кольорі для всіх колірних варіантів корпусу (на відміну від рішення в Apple) з білими позначеннями на клавішах.

З обох боків від клавіатури розміщені решітки динаміків. Нижче розташований великий тачпад, центрований відносно клавіатури.

Lenovo готує конкурента MacBook Neo: що відомо про IdeaPad Vibe

Ноутбук отримає сім кольорів та два процесори (скриншот: Windows Latest)

Повна перевага у портах над Apple

Портова система - це зона, де Lenovo обходить Apple. На правому боці новинки розташовані два роз'єми USB-A та кнопка живлення зі світлодіодним індикатором стану.

На лівому боці розміщені порт HDMI, два роз'єми USB-C, аудіороз'єм для навушників і слот для карт пам'яті microSD.

До слова, MacBook Neo постачається лише з двома портами USB-C та роз'ємом для навушників.

Версії Snapdragon та AMD без обмежень

З'ясувалося, що Lenovo створює IdeaPad Vibe щонайменше у двох процесорних конфігураціях:

  • на базі ARM-чипів Qualcomm Snapdragon,
  • на базі процесорів AMD.

Точні номери моделей та детальні специфікації наразі відсутні.

Виробник вирішив охопити покупців платформ ARM та x86 в одному дизайні та однаковій палітрі, не обмежуючись лише однією категорією чипів.

Lenovo готує конкурента MacBook Neo: що відомо про IdeaPad VibeНовий Lenovo IdeaPad Vibe перевершить MacBook Neo за роз'ємами (скриншот: Windows Latest)

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Реакція ринку та інші новинки Lenovo

Ще у березні фінансовий директор ASUS Нік Ву розповідав інвесторам, що Microsoft, Intel та AMD серйозно поставилися до виходу MacBook Neo, а вся екосистема ПК обговорювала заходи для боротьби з ним.

Apple принесла яскраві кольори та якість збірки в ціновий сегмент, який раніше техногігант ігнорував.

Вихід IdeaPad Vibe відбувається у складний період: слідом за появою MacBook Neo в індустрії розпочався дефіцит оперативної пам'яті, а Microsoft підвищила ліцензійні збори Windows для виробників обладнання.

Новий IdeaPad Vibe - не єдиний яскравий пристрій компанії, адже раніше з'явилися фото моноблока IdeaCentre All-in-One, створеного як відповідь на iMac.

Експерти також зафіксували інші неанонсовані пристрої:

  • розкладний ThinkBook Project Swan,
  • перший трансформер Yoga на базі NVIDIA RTX Spark,
  • найтонший ThinkBook.

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