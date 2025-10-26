Вічний мир або застосування сили: Трамп дав ХАМАС 48 годин на передачу тіл заручників

"На Близькому Сході встановився дуже міцний мир, і я вірю, що у нього є всі шанси тривати вічно", - заявив Трамп.

Він додав, що угрупованню ХАМАС доведеться якомога швидше почати повертати тіла загиблих заручників, зокрема двох американців.

"Інакше інші країни, які беруть участь у цьому великому мирному процесі, вживуть заходів", - пригрозив президент США.

Трамп зазначив, що деякі тіла важкодоступні, але інші можна повернути вже зараз. Однак ХАМАС з якоїсь причини їх не повертає.

Він припустив, що можливо, це пов'язано з роззброєнням угруповання. Крім цього президент США натякнув, що дає ХАМАСу 48 годин на ухвалення рішень.

"Можливо, це пов'язано з їхнім роззброєнням, але коли я сказав: "З обома сторонами поводитимуться справедливо", це стосується тільки того, що вони виконають свої зобов'язання. Подивимося, що вони зроблять протягом наступних 48 годин. Я дуже уважно стежу за цим", - резюмував Трамп.