Вечный мир или применение силы: Трамп дал ХАМАС 48 часов на передачу тел заложников

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке наступил прочный мир, который может быть вечно. В то же время он пригрозил ХАМАС мерами, если группировка не будет возвращать тела заложников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.
"На Ближнем Востоке установился очень прочный мир, и я верю, что у него есть все шансы продлиться вечно", - заявил Трамп.
Он добавил, что группировке ХАМАС придется как можно скорее начать возвращать тела погибших заложников, в том числе двух американцев.
"Иначе другие страны, которые участвуют в этом великом мирном процессе, примут меры", - пригрозил президент США.
Трамп отметил, что некоторые тела труднодоступны, но другие можно вернуть уже сейчас. Однако ХАМАС по какой-то причине их не возвращает.
Он предположил, что возможно, это связано с разоружением группировки. Помимо этого президент США намекнул, что дает ХАМАСу 48 часов на принятие решений.
"Возможно, это связано с их разоружением, но когда я сказал: "С обеими сторонами будут обращаться справедливо", это относится только к тому, что они выполнят свои обязательства. Посмотрим, что они предпримут в течение следующих 48 часов. Я очень внимательно слежу за этим", - резюмировал Трамп.
Напомним, в октябре между Израилем и ХАМАС было достигнуто соглашение о завершении войны в Секторе Газа. Речь идет о плане, который разработали США. Сейчас идет его постепенная реализация.
По данным Axios, в США считают, что следующие 30 дней будут решающими для реализации мирной сделки Трампа.
К слову, о задержке возвращения тел заложников. Несколько дней назад Дональд Трамп уже заявлял, что союзники США на Ближнем Востоке и не только, готовы ввести своих солдат в Сектор Газа, чтобы навести там порядок. Он добавил, что у ХАМАС еще есть время исправиться.
Стоит также отметить, что с визитом в Израиль прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он сказал, что оптимистично настроен относительно соблюдения сделки о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.