Вечный мир или применение силы: Трамп дал ХАМАС 48 часов на передачу тел заложников

"На Ближнем Востоке установился очень прочный мир, и я верю, что у него есть все шансы продлиться вечно", - заявил Трамп.

Он добавил, что группировке ХАМАС придется как можно скорее начать возвращать тела погибших заложников, в том числе двух американцев.

"Иначе другие страны, которые участвуют в этом великом мирном процессе, примут меры", - пригрозил президент США.

Трамп отметил, что некоторые тела труднодоступны, но другие можно вернуть уже сейчас. Однако ХАМАС по какой-то причине их не возвращает.

Он предположил, что возможно, это связано с разоружением группировки. Помимо этого президент США намекнул, что дает ХАМАСу 48 часов на принятие решений.

"Возможно, это связано с их разоружением, но когда я сказал: "С обеими сторонами будут обращаться справедливо", это относится только к тому, что они выполнят свои обязательства. Посмотрим, что они предпримут в течение следующих 48 часов. Я очень внимательно слежу за этим", - резюмировал Трамп.