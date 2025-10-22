Венс розповів, чи оптимістично налаштований щодо виконання угоди між Ізраїлем і ХАМАС
Віцепрезидент США Джей Ді Венс "оптимістично налаштований" щодо дотримання угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час свого візиту до Ізраїля висловив оптимізм щодо угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.
"Те, що ми бачили минулого тижня, вселяє в мене великий оптимізм щодо дотримання режиму припинення вогню. Я дуже оптимістично налаштований. Чи можу я сказати зі 100% впевненістю, що це спрацює? Ні", - сказав він на пресконференції.
У той же час Венс відмовився назвати терміни повернення всіх останків ізраїльських заручників та роззброєння ХАМАС, заявивши, що це "потребує трохи часу", і що в Газі мають бути запроваджені структури безпеки та гуманітарної допомоги.
"Якщо ХАМАС не виконає угоду, стануться дуже погані речі. Але я не збираюся робити те, від чого досі відмовлявся президент Сполучених Штатів, а саме встановлювати чіткий термін виконання", - зазначив Венс.
США переймаються угодою між Ізраїлем та ХАМАС
Присутність віцепрезидента США в регіоні має на меті, принаймні частково, забезпечити дотримання угоди прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньяху. Оскільки, пише CNN, деякі посадовці адміністрації Трампа побоюються, що він намагатиметься зірвати її.
Джерела додали, що серед американських чиновників, які брали участь у переговорах, поширена думка, що перемир'я перебуває під найбільшою загрозою в короткостроковій перспективі. Саме тому Венс поїхав у регіон одразу після візиту туди Трампа минулого тижня.
Занепокоєння досягло нового рівня після того, як Ізраїль звинуватив ХАМАС у нападі, в результаті якого загинули двоє солдатів Армії оборони Ізраїлю. Ізраїль відповів хвилями авіаударів, вніслідок яких загинули десятки людей у Газі.
Візит Джей Ді Венса до Ізраїля
Як писало РБК-Україна, Джей Ді Венс вирушив 20 жовтня до Ізраїлю, щоб провести низку зустрічей на тлі зусиль адміністрації Трампа зберегти крихкий мир у регіоні.
Під час перебування в країні у нього заплановано низку зустрічей, зокрема, із прем'єр-міністром і президентом країни, а також із сім'ями заручників і полоненими, яких нещодавно звільнили.
Напередодні Венс анонсував, що може відвідати Ізраїль на тлі загострень, які виникли між Ізраїлем і ХАМАС після підписання угоди.
У США вважають, що наступні 30 днів стануть вирішальними для реалізація мирної угоди президента Дональда Трампа.
Видання Axios зазначає, що угода про припинення війни в Газі - це велике дипломатичне досягнення президента США Дональда Трампа.
Однак у його адміністрації вважають, що ситуація між Ізраїлем і ХАМАС настільки хитка, що тільки суворий контроль дасть змогу зберегти крихкий мир.