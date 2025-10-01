ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Три весільні сукні Селени Гомес від Ralph Lauren: як виглядала зірка на святі

Середа 01 жовтня 2025 14:20
UA EN RU
Три весільні сукні Селени Гомес від Ralph Lauren: як виглядала зірка на святі Селена Гомес (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Минулої суботи, 27 вересня, американська співачка й актриса Селена Гомес вийшла заміж за музичного продюсера Бенні Бланко. У свій особливий день вона продемонструвала відразу три розкішних весільних образи від Ralph Lauren, кожен з яких підкреслював її елегантність, жіночність і бездоганний стиль.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Весільна сукня для фотосесії

Для фотосесії співачка обрала класичну сукню з високим коміром-халтером, виконану з двостороннього шовкового атласу, з відкритою спиною і довгим шлейфом.

Комір сукні був прикрашений багатошаровим мереживом ручної роботи, що надавало образу вишуканої глибини.

На одному зі знімків наречена позує в саду з довгим шлейфом, який розстелили по траві.

Цей образ Селени Гомес завершував мініатюрний букет білих конвалій - ніжний акцент до стриманого, але розкішного вбрання.

Який вигляд мала Селена Гомес у день весілля з Бенні Бланко (фото: instagram.com/selenagomez)

Сукня для церемонії

На офіційній церемонії співачка з'явилася у витонченій сукні з шовкового мережива також з коміром-халтером. Образ вона доповнила довгою фатою, голлівудською укладкою і ніжним макіяжем.

Особливістю цієї сукні стали 300 вручну вирізаних мереживних квітів і розписаний вручну корсет, який зробив сукню справжнім витвором мистецтва.

Інсайдери кажуть, що на корсеті сукні були вишиті ініціали Селени та Бенні, а також дата весілля.

Весільна сукня Селени Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Сукня для першого танцю молодят

Третій образ - сукня міді з вирізом у формі сердечка, в якій Селена і Бенні Бланко вийшли на танцпол для свого першого танцю.

Сукня має повітряний, елегантний силует, створений за допомогою ручних складок і прошитих панелей. Спідниця виконана з великої кількості легкої тканини, яка розвивається під час руху.

Образ навіяний стилем Старого Голлівуду 1950-х років - з м'якими хвилями в зачісці та босоніж на танцмайданчику, що додає йому невимушеності й романтики.

Селена Гомес і Бенні Бланко (фото: instagram.com/selenagomez)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Модні тренди Зірки шоу-бізнесу Тренди
Новини
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні