Три весільні сукні Селени Гомес від Ralph Lauren: як виглядала зірка на святі

Минулої суботи, 27 вересня, американська співачка й актриса Селена Гомес вийшла заміж за музичного продюсера Бенні Бланко. У свій особливий день вона продемонструвала відразу три розкішних весільних образи від Ralph Lauren, кожен з яких підкреслював її елегантність, жіночність і бездоганний стиль.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Весільна сукня для фотосесії

Для фотосесії співачка обрала класичну сукню з високим коміром-халтером, виконану з двостороннього шовкового атласу, з відкритою спиною і довгим шлейфом.

Комір сукні був прикрашений багатошаровим мереживом ручної роботи, що надавало образу вишуканої глибини.

На одному зі знімків наречена позує в саду з довгим шлейфом, який розстелили по траві.

Цей образ Селени Гомес завершував мініатюрний букет білих конвалій - ніжний акцент до стриманого, але розкішного вбрання.

Який вигляд мала Селена Гомес у день весілля з Бенні Бланко (фото: instagram.com/selenagomez)

Сукня для церемонії

На офіційній церемонії співачка з'явилася у витонченій сукні з шовкового мережива також з коміром-халтером. Образ вона доповнила довгою фатою, голлівудською укладкою і ніжним макіяжем.

Особливістю цієї сукні стали 300 вручну вирізаних мереживних квітів і розписаний вручну корсет, який зробив сукню справжнім витвором мистецтва.

Інсайдери кажуть, що на корсеті сукні були вишиті ініціали Селени та Бенні, а також дата весілля.

Весільна сукня Селени Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Сукня для першого танцю молодят

Третій образ - сукня міді з вирізом у формі сердечка, в якій Селена і Бенні Бланко вийшли на танцпол для свого першого танцю.

Сукня має повітряний, елегантний силует, створений за допомогою ручних складок і прошитих панелей. Спідниця виконана з великої кількості легкої тканини, яка розвивається під час руху.

Образ навіяний стилем Старого Голлівуду 1950-х років - з м'якими хвилями в зачісці та босоніж на танцмайданчику, що додає йому невимушеності й романтики.