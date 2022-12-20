"Вибуховий подарунок" був трагічним непорозумінням, - глава Нацполіції України

"Я є офіційним представником української влади. Від себе можу лише сказати, що якщо щось подібне потрапило до рук наших колег, то це була трагічна помилка, трагічне непорозуміння, якого, звичайно, не повинно було статися. Це все, що я можу сказати. Це дійсно шокувало не тільки поляків, але й українців. Це шокувало і польську, і українську поліцію", - сказав Клименко.

Він також зазначив, що подарований ним Ярославу Шимчику гранатомет фактично був тільки корпусом, який був ретельно перевірений фахівцями і переобладнаний під музичну колонку.

"Це символічний подарунок на згадку. У мене в кабінеті, під час зустрічі з генералом Шимчиком, ми її увімкнули і послухали музику. Це тривало близько 20 секунд. Ми з'ясували, що гучномовець працює, тож делегація на власні очі побачила, що це не зброя, а гучномовець для прослуховування музики", - додав глава Нацполіції.

Клименко підкреслив, що всі подарунки надійно та ретельно перевіряються. Особливо, якщо вони пов'язані зі зброєю або боєприпасами.

"У цьому випадку, я абсолютно впевнений, що цей подарунок був безпечним. У нас є всі документи, які можуть це підтвердити", - сказав він.

Начальник Нацполіції також зазначив, що не знає, який саме гранатомет подарували Шимчику у ДСНС, куди він поїхав після зустрічі у поліції. Саме він пізніше вибухнув у Варшаві.