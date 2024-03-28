Вибухова потужність повітряних ударів РФ з початку року перевищила 9 кілотонн, - Умєров

На зустрічі, яка відбулася за ініціативи української сторони, основний акцент був зроблений на останніх масованих авіаударах Росії, а також необхідності посилення протиповітряної оборони ЗСУ

"Загальна вибухова потужність комбінованих повітряних атак на Україну з початку року перевищує 9 кілотонн. Лише 3% російських ракет, дронів та керованих бомб вразили військові цілі, а 97% вразили цивільну інфраструктуру", - йдеться у публікації.

Умєров у ході засідання навів дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини про те, що російські обстріли спричинили 712 з 1804 жертв серед цивільного населення в Україні за останніх три місяці.

Українська сторона надала учасникам сьогоднішньої зустрічі Ради "глибокий огляд" нагальних потреб протиповітряної оборони держави.

"Підтримка партнерів у цьому питанні дуже важлива. Це врятує тисячі невинних життів. Чим більше російських ракет збивають в українському небі, тим меншу загрозу вони становлять для країн-членів НАТО, які межують з Україною", - передає прес-служба слова Умєрова.

Рада Україна-НАТО

Нагадаємо, формат Ради Україна-НАТО був створений за рішенням саміту у Вільнюсі влітку 2023, як один із кроків на шляху до вступу нашої країни в Північноатлантичний альянс.

Нова платформа співпраці замінила Комісію Україна-НАТО, яка існувала з 1997 року, та відкрила більш широкі можливості для співпраці.

Під час засідань Ради відбуваються взаємні консультації, ухвалення рішень, а також цей формат слугує механізмом кризових консультацій між Україною і НАТО.

У складі Ради українська сторона та члени Альянсу засідають як рівні. Зустрічі можуть проходити на різних рівнях - держав і урядів, міністрів закордонних справ і оборони, послів, або у військовому форматі.

Скликати засідання Ради для кризових консультацій можуть всі країни-учасниці, зокрема й Україна. Це й відрізняє нову платформу від формату Комісії.

Сьогодні, 28 березня, відбулось засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів на тлі триваючих масованих російських обстрілів української критичної інфраструктури. Це засідання було скликане за ініціативи Києва.

Під час засідання міністр оборони Рустем Умєров проінформував союзників про наслідки терористичних ударів РФ, а також заходи з реагування, які вживаються Україною. Також він закликав країни-члени НАТО надати Україні: додаткові системи ППО й ПРО; ракети до них.

Масовані російські повітряні удари по Україні

Нагадаємо, російські інтервенти практично щодня завдають ударів по Україні. Окупанти активно застосовують "Шахеди", а також останнім часом все частіше вдаються до масованих ракетних ударів по Україні.

Як приклад, у ніч проти 22 березня російські терористи завдали проти України комбінованого ракетного-авіаційного удару. Загалом ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. Тоді загалом вдалось знищити 92 повітряні цілі, а саме: 55 "Шахедів"; 35 крилатих ракет Х-101/Х-555; 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Зазначимо, що у ніч проти 24 березня російські окупанти вчергове атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 18 ракет та 25 дронів. Пізніше стало відомо, що через масовані обстріли у низці міст в різних областях запровадили графіки відключення світла.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що ще десять систем Patriot від союзників могли б кардинально змінити ситуацію у війні.