"Вибухова" ніч в РФ: дрони вдарили по нафтобазах та інших важливих об'єктах ворога

Вночі 23 липня безпілотники масовано атакували Воронеж та ще кілька регіонів Росії. Під ударом опинилися стратегічні об'єкти ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
У місті пролунала серія вибухів. За даними моніторингових каналів, однією з імовірних цілей знову міг стати логістичний хаб Wildberries.
Раніше через попередні удари компанія вже призупиняла роботу цього складу вночі.
У селищі Новоспаське Ульяновської області атакували базу зрідженого газу компанії "НС-Ойл". За даними моніторингових каналів, атака тривала кілька годин.
Крім газової бази, у Новоспаському дрони також вдарили по нафтобазі. Обидва об'єкти розташовані в одному населеному пункті.
У місті Туймази атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Субханкулово", яка належить АТ "Транснефть-Урал". Горить один із резервуарів.
Місцеві жителі повідомляють про вісім влучань.
У Луганській області з'явилися нові кадри після атаки безпілотників. У Новій Усмані Воронезької області зафіксовано наслідки роботи протиповітряної оборони.
За даними моніторингових каналів, продовжуються удари по об'єктах енергетичної інфраструктури в окупованій Ялті.
Атаки на склади Wildberries тривають уже тиждень
У ніч на 18 липня безпілотники атакували два найбільші склади Wildberries - у підмосковній Електросталі та тамбовському Котовську.
Тим часом, з'явилися перші супутникові знімки цих пожеж - через хмарну погоду оцінити повний масштаб пошкоджень поки не вдалося.
На кадрах з Краснодара видно, що вогонь міг перекинутися на залізничні вагони поруч зі складом.