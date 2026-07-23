"Взрывная" ночь в РФ: дроны ударили по нефтебазам и другим важным объектам врага

Массированная атака на Воронеж

В городе раздалась серия взрывов. По данным мониторинговых каналов, одной из вероятных целей снова мог стать логистический хаб Wildberries.

Ранее из-за предварительных ударов компания уже приостанавливала работу этого состава ночью.

Нефтебаза и газовая база в Ульяновской области под атакой

В поселке Новоспасское Ульяновской области атаковали базу сжиженного газа компании "НС-Ойл". По данным мониторинговых каналов, атака продолжалась несколько часов.

Кроме газовой базы, в Новоспасском дроне также ударили по нефтебазе. Оба объекта расположены в одном населенном пункте.

Удар по объекту "Транснефть-Урал" в Башкирии

В городе Туймазы атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Субханкулово", принадлежащую АО "Транснефть-Урал". Горит один из резервуаров.

Местные жители сообщают о восьми попаданиях.

Последствия на Луганщине и в Воронежской области

В Луганской области появились новые кадры после атаки беспилотников. В Новой Усмани Воронежской области зафиксированы последствия работы противовоздушной обороны.

Ситуация в оккупированной Ялте

По данным мониторинговых каналов, продолжаются удары по объектам энергетической инфраструктуры в оккупированной Ялте.

Атаки на Wildberries

Атаки на склады Wildberries продолжаются уже неделю.

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали два самых больших состава Wildberries - в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске.

Тем временем появились первые спутниковые снимки этих пожаров - из-за облачной погоды оценить полный масштаб повреждений пока не удалось.