"Вибухова" ніч в РФ: дрони вдарили по нафтобазах та інших важливих об'єктах ворога
Вночі 23 липня безпілотники масовано атакували Воронеж та ще кілька регіонів Росії. Під ударом опинилися стратегічні об'єкти ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Масована атака на Воронеж
У місті пролунала серія вибухів. За даними моніторингових каналів, однією з імовірних цілей знову міг стати логістичний хаб Wildberries.
Раніше через попередні удари компанія вже призупиняла роботу цього складу вночі.
Нафтобаза та газова база в Ульяновській області під атакою
У селищі Новоспаське Ульяновської області атакували базу зрідженого газу компанії "НС-Ойл". За даними моніторингових каналів, атака тривала кілька годин.
Крім газової бази, у Новоспаському дрони також вдарили по нафтобазі. Обидва об'єкти розташовані в одному населеному пункті.
Удар по об'єкту "Транснефть-Урал" у Башкирії
У місті Туймази атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Субханкулово", яка належить АТ "Транснефть-Урал". Горить один із резервуарів.
Місцеві жителі повідомляють про вісім влучань.
Наслідки над Луганщиною та Воронезькою областю
У Луганській області з'явилися нові кадри після атаки безпілотників. У Новій Усмані Воронезької області зафіксовано наслідки роботи протиповітряної оборони.
Ситуація в окупованій Ялті
За даними моніторингових каналів, продовжуються удари по об'єктах енергетичної інфраструктури в окупованій Ялті.
Атаки на Wildberries
Атаки на склади Wildberries тривають уже тиждень
У ніч на 18 липня безпілотники атакували два найбільші склади Wildberries - у підмосковній Електросталі та тамбовському Котовську.
Тим часом, з'явилися перші супутникові знімки цих пожеж - через хмарну погоду оцінити повний масштаб пошкоджень поки не вдалося.
На кадрах з Краснодара видно, що вогонь міг перекинутися на залізничні вагони поруч зі складом.