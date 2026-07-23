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"Вибухова" ніч в РФ: дрони вдарили по нафтобазах та інших важливих об'єктах ворога

09:12 23.07.2026 Чт
2 хв
Дрони вдарили по нафтобазах одразу у кількох регіонах Росії
aimg Олена Чупровська
"Вибухова" ніч в РФ: дрони вдарили по нафтобазах та інших важливих об'єктах ворога Фото: кілька регіонів РФ цієї ночі опинилися під атаками безпілотників (росЗМІ)
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Вночі 23 липня безпілотники масовано атакували Воронеж та ще кілька регіонів Росії. Під ударом опинилися стратегічні об'єкти ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Масована атака на Воронеж

У місті пролунала серія вибухів. За даними моніторингових каналів, однією з імовірних цілей знову міг стати логістичний хаб Wildberries.

Раніше через попередні удари компанія вже призупиняла роботу цього складу вночі.

Нафтобаза та газова база в Ульяновській області під атакою

У селищі Новоспаське Ульяновської області атакували базу зрідженого газу компанії "НС-Ойл". За даними моніторингових каналів, атака тривала кілька годин.

Крім газової бази, у Новоспаському дрони також вдарили по нафтобазі. Обидва об'єкти розташовані в одному населеному пункті.

Удар по об'єкту "Транснефть-Урал" у Башкирії

У місті Туймази атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Субханкулово", яка належить АТ "Транснефть-Урал". Горить один із резервуарів.

Місцеві жителі повідомляють про вісім влучань.

Наслідки над Луганщиною та Воронезькою областю

У Луганській області з'явилися нові кадри після атаки безпілотників. У Новій Усмані Воронезької області зафіксовано наслідки роботи протиповітряної оборони.

Ситуація в окупованій Ялті

За даними моніторингових каналів, продовжуються удари по об'єктах енергетичної інфраструктури в окупованій Ялті.

Атаки на Wildberries

Атаки на склади Wildberries тривають уже тиждень

У ніч на 18 липня безпілотники атакували два найбільші склади Wildberries - у підмосковній Електросталі та тамбовському Котовську.
Тим часом, з'явилися перші супутникові знімки цих пожеж - через хмарну погоду оцінити повний масштаб пошкоджень поки не вдалося.

На кадрах з Краснодара видно, що вогонь міг перекинутися на залізничні вагони поруч зі складом.

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