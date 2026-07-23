ua en ru
Чт, 23 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Взрывная" ночь в РФ: дроны ударили по нефтебазам и другим важным объектам врага

09:12 23.07.2026 Чт
2 мин
Дроны ударили по нефтебазам сразу в нескольких регионах России
aimg Елена Чупровская
"Взрывная" ночь в РФ: дроны ударили по нефтебазам и другим важным объектам врага Фото: несколько регионов РФ этой ночью оказались под атаками беспилотников (росСМИ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Ночью 23 июля беспилотники массированно атаковали Воронеж и несколько регионов России. Под ударом оказались стратегические объекты противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Массированная атака на Воронеж

В городе раздалась серия взрывов. По данным мониторинговых каналов, одной из вероятных целей снова мог стать логистический хаб Wildberries.

Ранее из-за предварительных ударов компания уже приостанавливала работу этого состава ночью.

Нефтебаза и газовая база в Ульяновской области под атакой

В поселке Новоспасское Ульяновской области атаковали базу сжиженного газа компании "НС-Ойл". По данным мониторинговых каналов, атака продолжалась несколько часов.

Кроме газовой базы, в Новоспасском дроне также ударили по нефтебазе. Оба объекта расположены в одном населенном пункте.

Удар по объекту "Транснефть-Урал" в Башкирии

В городе Туймазы атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Субханкулово", принадлежащую АО "Транснефть-Урал". Горит один из резервуаров.

Местные жители сообщают о восьми попаданиях.

Последствия на Луганщине и в Воронежской области

В Луганской области появились новые кадры после атаки беспилотников. В Новой Усмани Воронежской области зафиксированы последствия работы противовоздушной обороны.

Ситуация в оккупированной Ялте

По данным мониторинговых каналов, продолжаются удары по объектам энергетической инфраструктуры в оккупированной Ялте.

Атаки на Wildberries

Атаки на склады Wildberries продолжаются уже неделю.

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали два самых больших состава Wildberries - в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске.
Тем временем появились первые спутниковые снимки этих пожаров - из-за облачной погоды оценить полный масштаб повреждений пока не удалось.

На кадрах из Краснодара видно, что огонь мог опрокинуться на железнодорожные вагоны рядом с составом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация НПЗ
Новости
Дроны атаковали Воронеж, среди возможных целей снова Wildberries
Дроны атаковали Воронеж, среди возможных целей снова Wildberries
Аналитика
После завершения боевых действий общество потребует обновления власти: Игорь Грынив
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина После завершения боевых действий общество потребует обновления власти: Игорь Грынив