"Взрывная" ночь в РФ: дроны ударили по нефтебазам и другим важным объектам врага
Ночью 23 июля беспилотники массированно атаковали Воронеж и несколько регионов России. Под ударом оказались стратегические объекты противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Массированная атака на Воронеж
В городе раздалась серия взрывов. По данным мониторинговых каналов, одной из вероятных целей снова мог стать логистический хаб Wildberries.
Ранее из-за предварительных ударов компания уже приостанавливала работу этого состава ночью.
Нефтебаза и газовая база в Ульяновской области под атакой
В поселке Новоспасское Ульяновской области атаковали базу сжиженного газа компании "НС-Ойл". По данным мониторинговых каналов, атака продолжалась несколько часов.
Кроме газовой базы, в Новоспасском дроне также ударили по нефтебазе. Оба объекта расположены в одном населенном пункте.
Удар по объекту "Транснефть-Урал" в Башкирии
В городе Туймазы атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Субханкулово", принадлежащую АО "Транснефть-Урал". Горит один из резервуаров.
Местные жители сообщают о восьми попаданиях.
Последствия на Луганщине и в Воронежской области
В Луганской области появились новые кадры после атаки беспилотников. В Новой Усмани Воронежской области зафиксированы последствия работы противовоздушной обороны.
Ситуация в оккупированной Ялте
По данным мониторинговых каналов, продолжаются удары по объектам энергетической инфраструктуры в оккупированной Ялте.
Атаки на Wildberries
Атаки на склады Wildberries продолжаются уже неделю.
В ночь на 18 июля беспилотники атаковали два самых больших состава Wildberries - в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске.
Тем временем появились первые спутниковые снимки этих пожаров - из-за облачной погоды оценить полный масштаб повреждений пока не удалось.
На кадрах из Краснодара видно, что огонь мог опрокинуться на железнодорожные вагоны рядом с составом.