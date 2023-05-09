Вибухотехніки знешкодили нерозірвану бойову частину ракети, якою росіяни вдарили по Дніпру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції в Дніпропетровській області.

Зазначається, що уламки ракети впали на чотириповерхівку у Дніпрі. На третьому поверсі будинку опинилася бойова частина ракети, що не розірвалася.

З будинку евакуювали мешканців, вибухотехніки вилучили небезпечний уламок та вивезли. Сьогодні під час контрольованого вибуху його знищили.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вдарили по Дніпру та області. Сили ППО збили всі 8 ворожих цілей. При цьому одна жінка отримала поранення.

Загалом вночі окупанти випустили по Україні 25 ракет морського і повітряного базування "Калібр" та Х-101/Х-555, 23 з яких знищили сили ППО.

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