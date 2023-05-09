Взрывотехники обезвредили неразорванную боевую часть ракеты, которой россияне ударили по Днепру

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что обломки ракеты упали на четырехэтажку в Днепре. На третьем этаже дома оказалась неразорвавшаяся боевая часть ракеты.

Из дома эвакуировали жителей, взрывотехники изъяли опасный обломок и увезли. Сегодня во время контролируемого взрыва его уничтожили.

Напомним, сегодня ночью россияне ударили по Днепру и области. Силы ПВО сбили все 8 враждебных целей. При этом одна женщина получила ранения.

Всего ночью оккупанты выпустили по Украине 25 ракет морского и воздушного базирования "Калибр" и Х-101/Х-555, 23 из которых уничтожили силы ПВО.

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