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Вибухотехнік підірвався на міні у Миколаївській області

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Миколаївська область, Четвер 17 листопада 2022 17:26
Вибухотехнік підірвався на міні у Миколаївській області Фото: вибухотехнік підірвався на міні у Миколаївській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Начальник вибухотехніків обласної поліції отримав поранення під час проведення робіт з розмінування місцевого кладовища неподалік Снігурівки у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управляння Національної поліції в Миколаївській області Сергія Шайхета.

Він зазначив, що поліцейський отримав достатньо тяжкі поранення під час розмінування. Наразі він перебуває у тяжкому стані в лікарні.

Шайхет підкреслив, що росіяни залишили після себе велику кількість вибухонебезпечних предметів. Тому він просить місцевих дотримуватися визначених правил, обережно пересуватися населеними пунктами та не чіпати підозрілі предмети. У разі їхнього виявлення необхідно негайно повідомити про це правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що окупанти сховали більше 100 мін у школах в Миколаївській області.

Окрім того, загарбники замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області, тому українським фахівцям довелося її підірвати.

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