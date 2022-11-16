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Росіяни сховали більше 100 мін у школах в Миколаївській області

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Миколаївська область, Середа 16 листопада 2022 12:56
Росіяни сховали більше 100 мін у школах в Миколаївській області Фото: росіяни сховали більше 100 мін у школах в Миколаївській області (t.me/SBUkr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці виявили ворожі схрони з боєприпасами у звільнених районах Миколаївської області. Зокрема, окупанти зберігали міни у школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області правоохоронці встановили місцезнаходження потужних схронів з російськими боєприпасами.

Серед вилученого - сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати.

Зокрема, ворожі схованки з вибухівкою були облаштовані на території соціальних об’єктів, у тому числі лікарень та шкіл окупованих населених пунктів регіону.

Лише за два дні у нещодавно деокупованому місті Снігурівка Баштанського району виявили:

понад 200 танкових снарядів,
більше 100 мін,
8 артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати,
15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів,
13 бойових гранат Ф-1,
4 одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети,
понад 15 тисяч набоїв різного калібру.

Зазначається, що бойові схрони росіяни облаштували для створення резерву окупаційних угруповань та проведення диверсій на південному напрямку.

Вилучені засоби ураження передано для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові звільнили від загарбників всю Миколаївську область, крім населених пунктів на Кінбурнській косі.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав представників будівельних компаній повертатися, аби відновлювати регіон.

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