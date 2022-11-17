ua ru
Чт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Взрывотехник подорвался на мине в Николаевской области

Новина українською →
Николаевская область, Четверг 17 ноября 2022 17:26
Взрывотехник подорвался на мине в Николаевской области Фото: взрывотехник подорвался на мине в Николаевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Начальник взрывотехников областной полиции получил ранения во время проведения работ по разминированию местного кладбища недалеко от Снигиревки в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергея Шайхета.

Он отметил, что полицейский получил достаточно тяжелые ранения во время разминирования. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Шайхет подчеркнул, что россияне оставили после себя большое количество взрывоопасных предметов. Поэтому он просит местных соблюдать определенные правила, осторожно передвигаться по населенным пунктам и не трогать подозрительные предметы. В случае их выявления необходимо немедленно сообщить об этом правоохранителям.

Ранее сообщалось, что оккупанты спрятали более 100 мин в школах в Николаевской области.

Кроме того, захватчики заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области, поэтому украинским специалистам пришлось его взорвать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область
NEWS
Крылатые ракеты и иранские Shahed: ВСУ раскрыли детали сегодняшней атаки России
Крылатые ракеты и иранские Shahed: ВСУ раскрыли детали сегодняшней атаки России
DAILY
Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои