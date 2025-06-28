В Чернігівській області постраждала дитина через вибух невідомо предмета

У селі Олександрівка Чернігівської області сьогодні, 28 червня, постраждала дитина через вибух невідомо предмета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"У селі Олександрівка 11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках", - йдеться у повідомленні. Надзвичайники додали, що дитину госпіталізували з пораненнями. Також у ДСНС закликали батьків нагадувати дітям про небезпеку щодо невідомих предметів. Зокрема, при виявлені підозрілого або вибухонебезпечного предмета - не підходити, не чіпати і одразу телефонувати за номером 101.