Вибухівку викинули з авто. СБУ затримала підозрюваних у теракті біля ТЦК на Львівщині

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Вибух біля будівлі ТЦК у місті Миколаїв на Львівщині у четвер, 17 вересня, кваліфікували як терористичний акт. Підозрюваних вже затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ у Львівській області.

Вибух стався біля Стрийського районного ТЦК близько 16:30. Згідно з даними слідства, з автомобіля, який проїжджав повз військовий об’єкт, невідомі викинули вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець - медики надали йому необхідну допомогу на місці події. Правоохоронці провели комплекс розшукових заходів і встановили двох чоловіків, причетних до злочину. Обох фігурантів уже затримали в порядку ст. 208 КПК України. СБУ спільно з Нацполіцією та військовою прокуратурою проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин теракту та осіб, причетних до нього.