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Взрывчатку выбросили из авто. СБУ задержала подозреваемых в теракте возле ТЦК на Львовщине

21:51 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Взрывчатку выбросили из авто. СБУ задержала подозреваемых в теракте возле ТЦК на Львовщине Фото: СБУ задержала подозреваемых в преступлении (facebook com SecurSerUkraine)
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Взрыв возле здания ТЦК в городе Николаев на Львовщине в четверг, 17 сентября, квалифицировали как террористический акт. Подозреваемые уже задержаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ во Львовской области.

Взрыв произошел возле Стрыйского районного ТЦК около 16.30. Согласно данным следствия, из автомобиля, проезжавшего мимо военного объекта, неизвестные выбросили взрывное устройство.

В результате взрыва ранение получил военнослужащий - медики оказали ему необходимую помощь на месте происшествия.

Правоохранители провели комплекс розыскных мероприятий и установили двух мужчин, причастных к преступлению. Оба фигуранта уже задержаны в порядке ст. 208 КПК Украины.

СБУ совместно с Нацполицией и военной прокуратурой проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств теракта и причастных к нему лиц.

Напомним, недавно на Волыни мужчина спровоцировал ДТП с участием служебного автомобиля ТЦК. В результате аварии машина врезалась в электроопору, а четверо военнослужащих получили травмы.

Ранее во Львове полиция начала служебную проверку из-за конфликта с участием военнослужащих ТЦК, полицейского и гражданской женщины. Инцидент произошел во время проведения мероприятий по оповещению.

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