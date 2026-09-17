Взрывчатку выбросили из авто. СБУ задержала подозреваемых в теракте возле ТЦК на Львовщине
Взрыв возле здания ТЦК в городе Николаев на Львовщине в четверг, 17 сентября, квалифицировали как террористический акт. Подозреваемые уже задержаны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ во Львовской области.
Взрыв произошел возле Стрыйского районного ТЦК около 16.30. Согласно данным следствия, из автомобиля, проезжавшего мимо военного объекта, неизвестные выбросили взрывное устройство.
В результате взрыва ранение получил военнослужащий - медики оказали ему необходимую помощь на месте происшествия.
Правоохранители провели комплекс розыскных мероприятий и установили двух мужчин, причастных к преступлению. Оба фигуранта уже задержаны в порядке ст. 208 КПК Украины.
СБУ совместно с Нацполицией и военной прокуратурой проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств теракта и причастных к нему лиц.
Напомним, недавно на Волыни мужчина спровоцировал ДТП с участием служебного автомобиля ТЦК. В результате аварии машина врезалась в электроопору, а четверо военнослужащих получили травмы.
Ранее во Львове полиция начала служебную проверку из-за конфликта с участием военнослужащих ТЦК, полицейского и гражданской женщины. Инцидент произошел во время проведения мероприятий по оповещению.