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Вибухівка для дронів і ракет: ЗМІ з'ясували, як РФ поповнює арсенал Ірану через Каспій

16:50 18.08.2026 Вт
2 хв
У березні була спроба розірвати цей ланцюг постачання, але невдала
aimg Валерій Ульяненко
Вибухівка для дронів і ракет: ЗМІ з'ясували, як РФ поповнює арсенал Ірану через Каспій Фото: балістичні ракети Ірана (Getty Images)
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Росія постачає до Ірану через Каспійське море вибухівку, компоненти для безпілотників та боєприпаси. У такий спосіб Тегеран намагається відновити свій військовий арсенал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За даними європейського урядового документа, підтвердженого західним чиновником, РФ перевозить морським шляхом тринітротолуол (ТНТ), боєприпаси та деталі для безпілотників.

Ці матеріали необхідні Ірану для відновлення військових спроможностей, знищених під час бойових дій проти США та Ізраїлю.

Чому обрали саме Каспійський маршрут

Каспійський маршрут став ключовим, оскільки західні сили не мають жодних практичних та юридичних важелів для його перекриття. Особливості цього логістичного шляху:

  • Каспійське море перебуває під виключною юрисдикцією лише п'яти країн (РФ, Іран, Казахстан, Туркменістан та Азербайджан);
  • військові кораблі США та їхніх союзників не мають туди законного доступу;
  • вантажні судна можуть вільно вимикати транспондери ідентифікаційної системи;
  • маршрут повністю оминає всі вузькі морські протоки, які контролюються Вашингтоном.

Стратегічний інтерес Росії

Мотиви Кремля виходять за межі союзницької лояльності. Кожен іранський безпілотник, який завдає удару по американських об'єктах у Перській затоці, відволікає увагу та військові ресурси США від війни в Україні.

Окрім цього, поповнення арсеналів дозволяє Тегерану продовжувати постачання зброї угрупованню "Хезболла" в Лівані, а також проіранським формуванням в Іраку та Сирії. Ускладнення ситуації для США на Близькому Сході традиційно зменшує обсяг допомоги, яку Вашингтон може спрямовувати Києву.

Наразі ні Москва, ні Тегеран офіційно не прокоментували інформацію про ці постачання. Американські посадовці утримуються від публічних оцінок щодо того, наскільки ефективно ці поставки компенсують втрати Ірану.

Західні розвідки зазначають, що повна оцінка завданих іранській інфраструктурі збитків ще триває.

Спроба зупинити постачання

Зазначається, що у березні 2026 року Ізраїль вже намагався розірвати цей ланцюг постачання. Ізраїльська авіація завдала удару по іранському портовому комплексу Бандар-Анзалі на північному узбережжі Ірану, знищивши кораблі та портову інфраструктуру.

Проте дані розвідки свідчать про те, що перевезення військових вантажів між російськими та іранськими портами були успішно відновлені й тривають надалі.

Нагадаємо, Росія дедалі частіше використовує реактивні дрони, висока швидкість яких суттєво ускладнює їхнє своєчасне виявлення та знищення українською ППО.

РБК-Україна також писало, що Росія намагається масштабувати технології перехоплення українських дронів-бомберів, використовуючи напрацювання ЗСУ.

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