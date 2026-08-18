Взрывчатка для дронов и ракет: СМИ выяснили, как РФ пополняет арсенал Ирана через Каспий

Россия поставляет Ирану через Каспийское море взрывчатку, компоненты для беспилотников и боеприпасы. Таким образом Тегеран пытается восстановить свой военный арсенал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По данным европейского правительственного документа, подтвержденного западным чиновником, РФ перевозит по морскому пути тринитротолуол (ТНТ), боеприпасы и детали для беспилотников.

Эти материалы необходимы Ирану для восстановления военных возможностей, уничтоженных во время боевых действий против США и Израиля.

Почему выбрали именно Каспийский маршрут

Каспийский маршрут стал ключевым, поскольку у западных сил нет никаких практических и юридических рычагов для его перекрытия. Особенности этого логистического пути:

Каспийское море находится под исключительной юрисдикцией только пяти стран (РФ, Иран, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан);

военные корабли США и их союзников не имеют туда законного доступа;

грузовые суда могут свободно отключать транспондеры идентификационной системы;

маршрут полностью обходит все узкие морские проливы, контролируемые Вашингтоном.

Стратегический интерес России

Мотивы Кремля выходят за пределы союзнической лояльности. Каждый иранский беспилотник, наносящий удар по американским объектам в Персидском заливе, отвлекает внимание и военные ресурсы США от войны в Украине.

Кроме того, пополнение арсеналов позволяет Тегерану продолжать снабжение оружия группировке "Хезболла" в Ливане, а также проиранским формированием в Ираке и Сирии. Усложнение ситуации для США на Ближнем Востоке традиционно уменьшает объем помощи, которую Вашингтон может направлять Киеву.

Пока ни Москва, ни Тегеран официально не прокомментировали информацию об этих поставках. Американские чиновники воздерживаются от публичных оценок по поводу того, насколько эффективно эти поставки компенсируют потери Ирана.

Западные разведки отмечают, что полная оценка нанесенного иранской инфраструктуре ущерба еще продолжается.

Попытка остановить поставки

Отмечается, что в марте 2026 Израиль уже пытался разорвать эту цепь поставок. Израильская авиация нанесла удар по иранскому портовому комплексу Бандар-Анзали на северном побережье Ирана, уничтожив корабли и портовую инфраструктуру.

Однако данные разведки свидетельствуют о том, что перевозки военных грузов между российскими и иранскими портами были успешно восстановлены и продолжаются.